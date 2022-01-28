В «Пятёрочках» появились терминалы по обмену монет

Обменять накопленные монеты на сертификат может любой гость «Пятёрочки». Для этого нужно воспользоваться специальным терминалом, расположенным во входной группе магазинов, участвующих в проекте. Терминал автоматически пересчитает монеты и напечатает сертификат с QR-кодом, эквивалентный сумме предоставленных монет. Использовать его можно в любом магазине торговой сети, просто предъявив его на кассе при оплате покупки.

Минимальная сумма, которую можно сдать в обмен на сертификат, – 1 рубль, а максимальная – 14 500 рублей. При сумме внесения, не кратной рублю (с копейками), округление осуществляется до рубля в меньшую сторону. Сертификат действует в течение 12 месяцев с момента получения и использовать его можно только один раз. Полученным сертификатом гость сможет погасить до 100% от суммы покупки.

«По данным ЦБ РФ, всего на сегодняшний день начеканено 116,9 млрд руб. в монете, а это порядка 69,9 млрд штук монет. Многие гости предпочитают безналичные способы оплаты и всё реже используют банкноты, а монеты и вовсе, как правило, остаются в кошельках. В связи с этим мы решили помочь поменять скопившуюся мелочь и потратить эти средства в удобной для себя форме на нужные товары», - комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Сертификат можно использовать для оплаты всех товаров за исключением алкогольной и табачной продукции. При использовании сертификата на кассе «Выручай-карту» сканировать не нужно, иначе сертификат не сможет быть использован. Цены на товары, участвующие в промоакциях по «Выручай-карте», не будут действовать.

Адреса магазинов «Пятёрочка», участвующих в пилоте проекта:

Москва:

• Старобитцевская ул., 21 корп.2

• Маршала Савицкого ул., 6А

• Мелитопольская 1-ая ул, 2 А

• Южнобутовская ул., 81

• Суздальская ул, 32/1

Краснодар:

• ул. Героев-Разведчиков, 15

• Дальний проезд 11 корп 1, помещ 1-28

• ул. Черкасская, 72/1

• ул. Селезнева, 4/15

• ул. им. Леонида Лаврова, 8 корп 1