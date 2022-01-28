Виталий Коротич: Запад хочет выдавить Россию из человечества. Надо сопротивляться

Виталий Коротич в редакции "Комсомольской правды". Фото: Евгения ГУСЕВА

- Виталий Алексеевич, как вам так называемый «ответ» США на запрос России о глобальной безопасности и об отказе о военном освоении постсоветского пространства?

- Я могу сказать только вот что. Дело в том, что с нами разговаривают не по тем темам, которые мы предложили для обсуждения. Проблемы российской безопасности очень остры и очень важны для нас. Но нам говорят совершенно о другом. А речь идет о том, что сегодня американцы поставили вопрос, который я бы сформулировал как вообще изживание России из человечества.

Я сегодня посмотрел новости, американцы сделали предупреждение, выговор одному и главных своих сателлитов – Великобритании, о том, что у них есть слишком большие вложения россиян в британский бизнес, надо это пресекать. Нам угрожают запретить продавать у нас стиральные машины, телевизоры, прочие вещи, в которых есть хоть капелька чего-нибудь американского. Речь не об исправлении наших отношений с Украиной, с Прибалтикой, с Молдавией или с Грузией, а о том, чтобы Россию вообще выгнать из человечества, выдавить ее оттуда.

- Но ведь это происходит не в первый раз. Нас неоднократно пытались уничтожить, развязывая войны.

- Примерно то же, что ставилось целью после объявленной Черчиллем холодной войны СССР в сороковые годы.

Дело в том, что это очень опасное состояние. Очень опасное. И надо вернуться к разговору на главные темы. Когда нам говорят, в основном отмахиваясь, что темы безопасности, которые мы поставили, вовсе не актуальны и потому американцы их даже не хотят рассматривать, мы даже не огрызаемся! Вот сейчас зашел разговор о том, что надо натовцам размещать ядерное оружие в Европе. Там уже сейчас есть больше 200 ядерных бомб!

- Штаты объясняют это тем, что, якобы Россия угрожает Европе. Они нагнетают истерию, упорно навязывая идею о неминуемом российском вторжении на Украину, ссылаясь на наличие военных частей на территории России.

- Господи, любой, по-моему, даже лейтенант, только начавший учиться, объяснит вам, что можно сегодня Украину уничтожить, не прикасаясь к ней, не пересекая ее границ войсками. Вполне можно направить ракеты даже из Черного моря, и они уничтожат украинские базы и все остальное. Речь идет же не о вторжении, которое формулируется как предлог для самых адских акций. Речь идет о том, чтобы осадить Россию, «посадить ее на задницу», как говорят боксеры (когда-то я занимался спортом).

Цель прослеживается по разным линиям. И даже по тому, что во многих случаях нас выдавливают из каких-то коллегий, из международных советов. Например, чуть не удалили из ПАСЕ и не избрали нашего представителя в руководство этой организации.

Они хотят запретить нам торговать: покупать, продавать. Сегодня на полном серьезе американцы обсуждают, как можно выжить Европе без российского газа.

- Можете предположить, как дальше будет?

- Сейчас нам надо остановить вытеснение России. Нам надо объяснять, что если вы начнете войну, и ваши двести ядерных, в Европе размещенных, зарядов бабахнут, то и какое-то количество наших зарядов бабахнет. И будет уже совсем другой мир, если он вообще останется.