Спортивный костюм за 100 тысяч, шуба – за 36 тысяч: как Бузова, Пугачева, Арзамасова и жена Петросяна накупили модной одежды

Ольга Бузова в модном платье с запахом собственного бренда. Цена — 5500 руб. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Большинство звезд вернулись с январских каникул и уже на этой неделе щеголяли в обновках – на съемках, гастролях, вечеринках. Есть и такие, кто только улетел в отпуск. Поклонники часто интересуются ценами на наряды звезд. Мы узнали сколько стоят самые обсуждаемые обновки звезд на этой неделе.

Бузова улетает на съемки второй части шоу «Звезды в Африке» в очень дорогом костюме. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

36-летняя Ольга Бузова улетела на съемки второго сезона телешоу «Звезды в Африке». Перемещается по миру артистка в новом удобном костюме «Gucci» - все как полагается: яркие принты, натуральные материалы. Стоимость костюмчика в сезон распродаж – 100 тыс. руб.

Анна Семенович пришла на съемки в деловом костюме. Модель подчеркивает талию певицы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

41-летняя Анна Семенович последнее время предпочитает деловой стиль. 28 января в эфире шоу «Судьба человека» певица была на шпильках и в брючном костюме: широкие брюки, приталенный жакет – стройнит и очень идет Анне, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства фигуры. Костюм от российского модного дома Leonid Grivko стоимостью 36 тыс. 500 руб. Цвет – модный, крой – удачный: и даже на телеэкране (а это плюс 7 кг) Семенович выглядит так, что никто не упрекнет из-за лишнего веса.

Елизавета Арзамасова прогуливается в отпуске в комплекте из вискозы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

26-летняя Елизавета Арзамасова улетела в Дубай в отпуск с мужем Ильем Авербухом. Гуляет артистка на отдыхе в свежем и нежном образе от российского бренда Feelz. Жилетка – 3 тыс. 850 руб. Штаны – 3 тыс. 490 руб. Лиза – стройная, так что эти вещи из вискозы и полиэстера сидят на ней хорошо. Арзамасова одевается просто, но со вкусом – предпочитает не слишком дорогие вещи, несмотря на то, что жена богатого человека.

Жена Евгения Петросяна в леопардовой шубке из шерсти. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Коллекция чепчиков, которые обожает Татьяна Брухунова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

32-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вопреки критике приобрела целую коллекцию чепчиков. Все они от российского дизайнера Светланы Новосельской – цена чепчика с цветами 14 тыс. 500 руб. Однотонного – 9 тыс. руб. Брухунова вторая модница, кто решился носить чепчик – первой стала Собчак. Чепчики – модный тренд этой зимы и ближайшей весны. Татьяна носит шубы из искусственных материалов: недавно у нее появился новый экземпляр с модным анималистичным принтом. Эта леопардовая шуба от российского бренда стоит 36 тыс. руб. Состав – 80% шерсть, 20% ангора.

Пугачева в итальянском пуховике, на который сейчас скидки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

72-летняя Алла Пугачева на этой неделе гуляла в теплом пуховике модного цвета «пыльная роза». Такую же куртку от итальянского бренда Khrisjoy сейчас можно найти со скидкой за 110 тыс. руб.

Жанна Бадоева и ее недорогие оборки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

45-летняя Жанна Бадоева демонстрирует праздничный вариант – отличный образ для вечеринки или празднования дня рождения. Телеведущая провела шоу «Две звезды» в платье от российского бренда «Solo U». Цена платья со скидкой – 6 тыс. руб. Наряд модный: асимметрия, оборки, открытое плечо. Свободный крой позволяет его носить даже тем, кто пока еще на диете.