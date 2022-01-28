Жертва моды: Собчак купила дорогущий пуховик и поняла, что выглядит в нем нелепо

Ксения Собчак. Фото: Инстаграм.

Ксения Собчак славится своим отличным чувством юмора. Телеведущая готова первой посмеяться над собой – если, конечно, для этого есть повод. Минувшим вечером он как раз представился. Ксения пришла на шоу «Вечерний Ургант» в модной обновке – дизайнерском пуховике Rick Owens. Пуховые пальто и жилеты американского дизайнера Рика Оуэнса стоят недешево – около 180 тысяч рублей за штуку. Как призналась телеведущая, куртку она присмотрела на обложке журнала «Vogue». Ксения не удержалась и купила. Но когда посмотрела на себя со стороны, поняла, что погорячилась.

Пуховик в стиле «оверсайз» на фотографиях превратил стильную Собчак в «бабу на чайник». Особенно это стало заметно в сочетании с белыми валенками, которые ее заставил надеть Ургант. Коварный Иван дал телеведущей задание: выбить коврик на улице. А чтобы Ксения ненароком не замерзла, снабдил ее исконно русской обувью. В Инстаграме Собчак поделилась снимком, на котором она позирует вместе с Иваном Ургантом и актером Сергеем Буруновым на фоне заснеженных русских просторов. Глядя на себя, телеведущая не удержалась от смеха.

В Инстаграме Собчак поделилась снимком, на котором она позирует вместе с Иваном Ургантом и актером Сергеем Буруновым. Фото: Инстаграм.

- Я Ксения Собчак, и я - жертва моды. Купила «модный» пуховик Rick Owens, такой же был недавно на обложке «Вога», ну это ж разрыв. С валенками так вообще - КОМПЛЕКТ МЕЧТЫ, - пошутила телеведущая. - Или может на мне теперь лежит страшное пингвинье проклятие, и я незаметно превращаюсь в своих любимцев? Ребята Иван Ургант и Сергей Бурунов, мерзнуть с вами в дебильном виде - одно удовольствие.

Ургант заставил Ксению выбивать ковер. Правда, для этого она переоделась. Фото: Инстаграм.

Пингвинов Ксения упомянула не зря. На днях телеведущая вернулась из отпуска, который она провела в Аргентине. В экзотическое путешествие по Патагонии теледива и ее муж, режиссер Константин Богомолов отправились в компании близких друзей. Почти неделю Ксения исследовала ледники, горы, озера и леса далекой страны. Во время поездки с ней приключилось немало забавных моментов. Одним из них стала поездка на необитаемый остров, где живут пингвины. Экскурсия явно не удалась. Ксения совсем не впечатлилась экзотическими птицами, обозвав их «жирными чайками». К тому же Собчак и ее попутчики сильно промерзли (а ведь в Аргентине сейчас наступило лето). Ситуацию осложнял тот факт, что ни одного здания на острове не оказалось, поэтому им пришлось мерзнуть полтора часа и ждать, когда за ними наконец-то приедет катер.

Гламурная теледива блестяще справилась с задачей. Фото: Инстаграм.

Правда, когда на следующий день выглянуло солнце, настроение телеведущей резко улучшилось, и она смогла сполна насладиться суровыми пейзажами Патагонии. Ксения рассказала подписчикам, что именно в этих краях снимались финальные сцены фильма «Выживший» с Леонардо ДиКаприо.

- Абсолютно счастливый солнечный день для вертолетной экскурсии. Чтобы зарядиться энергией и накопить силы для новых свершений, надо глазам давать возможность созерцать красоту, в этом я уверена, - рассказала Собчак. - Этим и занимаемся. Ушвайя — действительно конец света, и совсем другая природа и климат, чем Калафате. Здесь местами прямо наша родная Карелия, и последняя сцена в реке в фильме «Выживший» тоже снималась здесь.