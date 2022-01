Любовь с первого взгляда: ученые объяснили почему она поражает мужчин чаще, чем женщин

Он оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть не оглянулся ли он... Фото: Shutterstock

Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!», — писал Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита». «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», - соглашался Леонид Утесов в песне на слова Василия Лебедева-Кумача. «Как мимолетное видение…», - подчеркивал Александр Пушкин, восхищаясь красотой Анны Керн.«Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time», - пели The Beatles. А им всем вторили и продолжают вторить кино и телевидение, демонстрируя время от времени сцены взаимной романтической симпатии, а то и сильных чувств, которые вдруг начинают обуревать незнакомцами - с первого взгляда, как говорится.Феномен существует и в реальной жизни, - не сомневаются психологи из Университета Мердока в Австралии (Murdoch University, Australia). Вместе со своими коллегами из США (Psychology Department, University of Colorado) и Чехии (Charles University, Czech Republic) они провели эксперименты, в которых попробовали смоделировать, если не саму любовь с первого взгляда, то хотя бы ситуацию ей предшествующую. И обнаружили: внезапно нахлынувшие или нагрянувшие романтические чувства охватывают и мужчин, и женщин. Но неравномерно. Мужчин попадают под их власть сильнее и чаще.

Казалось бы, чему удивляться? Известно ведь, что мужчины любят глазами, а женщины еще и ушами. Эксперименты, участие в которых приняли 400 добровольцев, косвенно подтвердили и эту догму. Но позволили копнуть чуть глубже. И предложить более научное объяснение.

Ученые показывали добровольцам изображения незнакомцев - портреты. Мужчинам – женские, женщинам - мужские. Предлагали оценить «нравится – не нравится». Хитрость состояла в том, что изображения были чуть размыты. Чтобы присмотреться к ним не получалось. Чтобы добровольцы, в итоге, давали оценку, получив представление, что называется, мельком - словно бы с первого взгляда.

Через какое-то время после размытого изображения показывали четкое. И сравнивали оценки.

В итоге выяснилось: с «первого» взгляда женщины казались мужчинам симпатичнее, чем со «второго». У женщин же, наоборот: более высокие оценки – в смысле привлекательности – они выставляли мужчинам, присмотревшись к ним. То есть, разглядев четкое изображение.

Изображения, которые показывали испытуемым: сначала - размытое, потом – четкое.

Иными словами, мужчины, получающие о женщинах мимолетное представление, склонны переоценивать их. И обольщаться. Женщины же, как правило, недооценивают мужчин мелькающих перед их глазами мужчин. Проявляют то ли предвзятость, то ли осторожность. Отсюда и вывод, который экспериментаторы изложили в журнале Evolution and Human Behavior – на него ссылается Daily Mail: любовь с первого взгляда просто обязана поражать мужчин чаще, чем женщин. Не исключено даже, что она – такая любовь – благодаря мужчинам и существует.

КСТАТИ

Для настоящей любви нужен второй, третий и четвертый взгляд. А то и пятый - контрольный.

Американские биологи определили количество свиданий, необходимых для того, чтобы партнеры основательно влюбились друг в дружку. Стоит встретиться, как минимум, четыре раза. За три свидания, не говоря уж о двух или одном, в возникших чувствах не разобраться.

- Мозгу необходимо время, чтобы собрать информацию, обработать ее и внедрить на уровень подсознания, где и продолжится обработка полученных данных уже без участия разума, - объясняют ученые. - Вплоть до появления непонятно откуда взявшегося ощущения - «жить без нее (него) не могу». Это и будет любовь.

Мозгу нужно время, чтобы собрать исчерпывающую информацию о партнере. Фото: Shutterstock

Дело в том, что большая часть информации поступает в мозг незаметно для его владельца. Он - владелец - может просто не обратить внимание на какие-то детали. Но они «впечатаются», а потом «всплывут» и, простите уж за банальное сравнение, лягут крошечными, но весомыми грузиками на ту или иную чашу весов. Чем больше «грузиков», тем вернее решение. Но до бесконечности собирать их не нужно – четырех-пяти подходов, то есть, свиданий вполне хватает.

Если свиданий меньше, то мозг может начать выдавать ложные сигналы, основанные на фантазиях. И тут возникает риск либо принять за любовь вульгарное вожделение, либо недооценить партнера, «выдумав» несуществующие отрицательные качества.