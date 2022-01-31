Любовь Толкалина рассказала, как пробовалась на роль девушки Бонда в «Не время умирать»

Любовь Толкалина. Фото: Инстаграм.

Фильм «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом и Анной де Армас вышел на экраны в 2021 году, хотя снимался он гораздо раньше. Из-за пандемии громкую премьеру откладывали несколько раз, так что с момента начала съемок уже прошло больше трех лет. Все это время актеры и актрисы, пробовавшиеся на роли в этом фильме, хранили молчание – претенденты на съемки в «бондиане» подписывают специальный договор о неразглашении. Среди них была и российская актриса Любовь Толкалина. Оказывается, наша соотечественница пробовалась на роль девушки Бонда.

Поскольку срок давности по договору уже прошел, Любовь рассказала, как проходили пробы. Актриса хорошо знает английский, и ее пригласили на кастинг. Толкалина специально прилетела в Лондон, чтобы показаться создателям картины.

- Я пробовалась на роль девушки Бонда в «Не время умирать»…. Тогда на эту роль пробовались многие, но никто никому не мог об этом говорить. Мы подписывали документ толщиной с книгу со специальным логотипом "007". Подписывали договор о неразглашении на каждой странице, три года нельзя было рассказывать даже о том, что я там была. Летала тогда специально в Лондон, готовилась. Для проб они выбрали сцену из "Казино Рояль", где Ева Грин и Дэниел Крейг разговаривают про деньги. Очень сложный текст был и для заучивания, и для реализации. Для меня, когда работаю на английском, главное – выговорить, - рассказала Толкалина в интервью «Hello!».

В итоге пробы Любовь не прошла. Зато она обрела неожиданную популярность у британских пограничников. Когда те узнали, что она пробовалась на роль девушки Джеймса Бонда, на актрису собрался посмотреть чуть ли не весь аэропорт.

- С этим связана курьезная история. Летала недавно в Лондон. Сейчас туда попасть довольно сложно. Мало того, что нужно заполнить огромную форму, на которую можно потратить четыре часа жизни, так еще надо правильно отвечать пограничникам в аэропорту. Когда мне начали задавать вопросы, я сказала, что в Лондоне по работе, пишем пьесу для моего театра. Когда он спросил, где я снималась, я сказала, что он меня в кино вряд ли видел, но я пробовалась на девушку Бонда. После этого остановилась работа пограничников, они все пришли на меня смотреть, страшно радовались! Они меня чуть ли на руках не внесли через границу, было очень трогательно! - призналась Любовь.

Актриса рассказала, как пробовалась на роль девушки Бонда. Фото: Инстаграм.

К слову, такой популярностью актриса пользуется не только у британских мужчин. В интервью Толкалина обмолвилась, что у нее масса состоятельных поклонников, которые мечтают с ней поужинать. Некоторые даже предлагают ей деньги за ужин, причем немалые.

- Иногда начинаю бояться, когда некоторые мужчины приходят на все спектакли подряд, дарят цветы, предлагают деньги за свидания, какие-то баснословные суммы предлагают, чтобы со мной поужинать, причем не только в Москве! Бог его знает, что у этого человека в голове происходит, но, может быть, это кому-то так необходимо, что может даже спасти жизнь. Я себе не могу представить, с кем бы я хотела так поужинать. Есть люди, с которыми хотела бы поговорить, но поговорить же можно и без денег, - считает звезда.

Неудивительно, что мужчины сходят по артистке с ума: в Инстаграме Любовь часто делится снимками в обнаженном виде. Актриса обожает загорать и купаться голышом, и иногда показывает подписчикам, как она это делает. Впрочем, все свои обнаженные кадры она посвящает только одному единственному мужчине – своему возлюбленному, британскому музыканту Саймону Бассу. Именно к нему Любовь летает в Лондон.

Саймон в разводе, у него, как и у Толкалиной, есть взрослые дети. 55-летний британский композитор живет в Лондоне и пишет музыку для многих известных исполнителей, в том числе для Мадонны и Робби Уильямса. Саймон специализируется на русской музыке 19-го века и знает русский язык. Он – обладатель многих наград, в том числе приза Каннского фестиваля за лучшую музыку. Работал с известными режиссерами, включая Джорджа Лукаса.

У артистки масса состоятельных поклонников, которые мечтают с ней поужинать. Фото: Инстаграм.

Актриса четыре года тайно встречалась с британским музыкантом. Толкалина скрывала от публики свой роман, но три года назад все-таки не выдержала и рассекретила свои чувства к англичанину. Увы, интернациональные отношения пары не выдержали испытания пандемией. В прошлом году Любовь упоминала, что их любовь в разлуке угасла. Мол, из-за пандемии они с Саймоном не могут навестить друг друга, а поддерживать отношения на расстоянии оказалось слишком тяжело. Однако недавно актриса все-таки выбралась к любимому в Лондон.