От Хабаровска до Маврикия: Баста, Полина Гагарина и Егор Крид стали наставниками детского «Голоса»

Фото: Максим ЛИ.

Два месяца как не стало Александра Борисовича Градского — символа шоу «Голос». Но надо жить дальше и работать, как он завещал. Поэтому проект продолжается. И поэтому 31 января продюсер «Голоса» Юрий Аксюта объявил имена наставников детской версии шоу.

Фото: Instagram.com

Список вокальных тренеров крайне похож на состав предыдущего сезона. Заменили только блондинку.

Наставлять и вести к победе юных артистов будут Егор Крид, Полина Гагарина и Баста (Василий Вакуленко).

Все трое — безусловные кумиры молодежи. На троих — более 27 миллионов подписчиков только в инстаграме. Преимущественно, кто бы что не говорил об опыте довольно молодых артистов, это молодежь. Все трое собирают стадионы. Значит, имеют полное право сидеть в красных креслах.

Фото: Instagram.com

- Снова в кресле наставника нового сезона шоу «Голос.Дети»! - радостно написал в инстаграме Баста.

- Завтра приступаем к съемкам нового, 9 сезона шоу «Голос.Дети», и я счастлива снова оказаться наставницей, - отметила Полина Гагарина. - Этот проект меня по-настоящему вдохновляет, я концентрируюсь и стараюсь собрать воедино все профессиональные навыки и знания, чтобы поделиться ими с детьми. Впереди столько творческих дней, музыки, праздника и эмоциональных моментов! И, самое главное, талантливых и бесстрашных детей, которых совсем скоро вы увидите и услышите на слепых прослушиваниях!

География проекта как всегда обширная. Участники будут прилетать со всех уголков мира: Алматы, Батайск, Борисов, Брест, Владивосток, Владимир, Воронеж, Ереван, Ижевск, Казань, Кинешма, Краснодар, Крофтон (Мэриленд, США), Кызылорда, Ла Галетт (Маврикий), Лаппеенранта (Финляндия), Лондон (Великобритания), Люберцы, Минск, Могилев, Москва, Нальчик, Наткала, Нижний Новгород, Новомосковск, Новосибирск, Одинцово, Петрозаводск, пгт. Междуреченский, Подольск, пос.Боровский (Тюменская область), Прага, Пушкино, Реутов, Рига, Ростов (Ярославская область), Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Сочи, Сургут, Троицк, Хабаровск, Челябинск, Шыкент и Щелково.

Вести проект будут по-прежнему Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

«Голос.Дети», с 11 февраля по пятницам в 21.30