Президент Казахстана Токаев демонстрирует владение ситуацией в стране

Касым-Жомарт Токаев дал интервью телеканалу «Хабар 24». Фото с сайта https://24.kz/

Это было первое интервью казахстанского лидера после трагических событий начала января. В беседе Токаев ответил на широкий круг вопросов, затрагивающих как актуальные проблемы, так и обозримые перспективы республики. Президент, в частности, подчеркнул, что не намерен занимать высший государственный пост более двух сроков. По словам Касыма-Жомарта Токаева, в Казахстане будут продолжены экономические реформы, целью которых является сокращение финансового неравенства и рост уровня жизни простых граждан. Вместе с тем республике необходима перезагрузка политической системы, которая позволит гражданам активнее участвовать в политической жизни.

Президент Казахстана также отметил, что никаких переговоров со своим предшественником Нурсултаном Назарбаевым о предоставлении привилегий не вёл. «Нет, никакого торга, естественно, не было, разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственно, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности. И когда ситуация обострилась, скрывать не буду, я поставил вопрос: что я сейчас обращусь к нации и должен заявить, что с этого момента являюсь председателем Совбеза. Этот вопрос был решён буквально на ходу», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Это была тщательно спланированная акция»

Разговор с президентом ожидаемо начался с январских беспорядков, которые Токаев рассматривает как террористическую операцию, подготовленную с участием иностранных боевиков.

«Все этапы беспорядков, начиная с мирных протестов, они действительно были, заканчивая убийствами, мародёрством, это была целостная операция, задуманная профессионалами и ими же исполненная, – сказал президент Казахстана. – На смену мирным демонстрантам пришли молодые люди, которые просто хулиганили, кидались на полицейские щиты и прочее. Затем пришла третья волна – это уже мародёры, причём их было очень много, убийцы, насильники. Но самое главное – ими руководили профессиональные боевики, которые прошли подготовку, хорошо ориентировались на местности».

По словам Токаева, нападавшие знали месторасположение зданий силовых органов и атаковали точечно, а одна из группировок, принимавшая участие в январских беспорядках в Алма-Ате, проживала в пятизвёздочном отеле. «Я не хочу предвосхищать ход следствия. Дело в том, что многие боевики покинули Алма-Ату, кто-то растворился в сельской местности, кто-то ушёл в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался: сбрил бороду. Если их задерживают, то они кричат, что случайные прохожие», – пояснил президент.

«Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Это была тщательно спланированная акция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент рассказал, зачем боевикам понадобилось захватить аэропорт. «Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город, и они приступили к руководству операцией», – сообщил глава Республики Казахстан.

По его словам, государство оказалось не готовым к разразившимся в начале января катаклизмам: «Отсутствовал единый план действий правоохранителей, была неразбериха. Руководители правоохранительных органов опасались брать на себя ответственность». В этой ситуации президент решительно принял всю ответственность на себя и принял непростое решение – отдать силовикам команду стрелять по вооружённым боевикам на поражение.

Президент Казахстана отказался проводить международное расследование январских событий, на чём ранее настаивал Европейский Парламент и международные правозащитные организации. «Я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами», – заявил Токаев. Во время погромов президент Казахстана меньше всего думал о реакции зарубежных политиков. «Я думал о том, чтобы навести порядок в стране», – сказал президент.

Но при этом Токаев особо отметил, что из средств массовой информации узнал о создании общественной комиссии по расследованию январских событий во главе с известным правозащитником, адвокатом Айман Умаровой.

«Я приветствую это решение. Действительно, нам нужно привлечь независимую общественность с тем, чтобы она объективно разобралась в том, что сейчас происходит и что происходило в те трагические дни. Я знаю, что омбудсмен по правам человека Эльвира Азимова и известная правозащитница Жемис Турмагамбетова посещают СИЗО, встречаются с задержанными, выясняют условия их содержания, выслушивают их жалобы и т.д. Считаю, что это очень полезная работа. Я сам как глава государства заинтересован в том, чтобы права граждан не нарушались. И каждый случай, я повторяюсь, должен быть расследован», – заверил президент Казахстана.

В ходе интервью президент Казахстана рассеял ещё один январский миф. Как и следовало ожидать – никаких предварительных условий со стороны Кремля для отправки сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) на помощь не было. «Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было», – сказал Касым-Жомарт Токаев, заметив, что Россия для Казахстана является союзным государством. Он также подчеркнул, что контингент ОДКБ во время миссии в Казахстане не произвёл ни единого выстрела.

Президент рассказал о трагических январских событиях в Казахстане. Фото с сайта https://24.kz/

«Мы существуем в реалиях евразийской интеграции»

Январские потрясения стали дополнительным свидетельством необходимости продолжения экономических реформ, уверен Касым-Жомарт Токаев. «Начинать надо, во-первых, с увеличения численности малых и средних предпринимателей. Другого выхода нет. Создавать условия, в том числе обеспечивать их доступ к кредитным ресурсам. Экономика у нас не такая уж большая. Сейчас, конечно, не время рассуждать о плюсах и минусах евразийской интеграции. Нужно признать, что мы существуем в реалиях евразийской интеграции. Поэтому нужно адаптироваться к ней и находить плюсы, находить достоинства с точки зрения интересов нашего государства», – заявил президент Казахстана.

По словам президента реформирования требует и политическая система.

«Я могу сказать, что серьёзно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране, и, конечно же, партийной системы. Как глава государства я об этом сказал 28 января на съезде партии «Нур Отан». Я считаю, что я должен стоять несколько выше всех общественно-партийных и политических структур. Служить неким «магнитом» для того, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю с точки зрения их позиций, которые были бы продиктованы интересами нашего государства, – считает Токаев. – Оппозиция, естественно, у нас имеется, но в большей степени она на улицах, я с вами согласен. Оппозиция имеется и в самой правящей партии. И партия, я об этом уже сказал, сама должна реформироваться с учётом потребности нашего общества. Считаю, что в Мажилисе (нижней палате Парламента РК– ред.) должно быть несколько сильных партий. В крайнем случае, они должны приходить к консенсусу, если нет конституционного большинства. В конце концов, находить общий язык с точки зрении формирования правительства. Одновременно нам нужно воспитывать политическую культуру и соответствующих политических деятелей».

И, конечно, Казахстану необходим приток талантливой и образованной молодёжи как в государственные органы всех уровней, так и в структуры экономики и бизнеса. Президент особо отметил, что хорошей школой для молодых казахстанцев традиционно являются ВУЗы России: «Российское образование очень хорошее, особенно техническое образование. Это общеизвестный факт. В Москве, например, есть такие ВУЗы, как МФТИ, Бауманское училище. Также есть Новосибирский университет, Томский университет и т.д. Конечно же, нет никакой обязательности. Просто высказал предположение, что лучше всё же направлять на учёбу в Россию. Потому что здесь присутствует и языковой момент, т.е. нет языкового барьера. Это первое. Во-вторых, коль скоро мы являемся стратегическими партнёрами, у нас совместные предприятия, в том числе относящиеся к крупному бизнесу, нам нужны технические кадры, которые обучались бы в России».

Сам Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Россию с рабочим визитом в феврале.

«Яркий маркер для формирования политического имиджа»

Доктор исторических наук, профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский высоко оценил совет президента Токаева отправлять казахстанскую молодёжь на учёбу в российские технические университеты. «Надо прекращать завозить воспитанных в чуждой культуре молодых людей, а больше ориентироваться на свои исторические корни, которые неразрывно связаны с Россией. Мне кажется, это правильное видение. Оно меня очень порадовало», – считает профессор.

Директор информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ Дарья Чижова отмечает, что интервью президента Казахстана носило взвешенный и прагматичный характер: «С одной стороны, он ответил на самые острые вопросы, которые возникали в казахстанском обществе в течение всего января, в очередной раз подчеркнул информацию о 20 тысячах террористов. Токаев не ошибается и говорит всё, как есть, для формирования его политического имиджа это очень важный и яркий маркер».

«Интервью Токаева было больше ориентировано на внутренних потребителей, и президент ответил на самые острые вопросы, которые возникали в казахстанском обществе, – о роли ОДКБ, о позиции России. Было очень много шума по поводу ввода миротворческого контингента ОДКБ на территорию Казахстана, говорили, что якобы Россия затребует какие-то гарантии для себя в регионе. Токаев ответил очень решительно и резко на любые инсинуации вокруг российско-казахстанских отношений. ОДКБ – общая организация и это тоже отражает позицию Казахстана в региональной политике», – заключила Дарья Чижова.

«Президент Казахстана Токаев демонстрирует владение ситуацией в стране. Сам факт его согласия дать продолжительное интервью указывает на определённую меру уверенности, – считает израильский политолог Авигдор Эскин. – Последние события подтвердили важнейшую значимость дружбы Москвы для Казахстана. Узы между двумя странами будут крепнуть и дальше».