«Пятёрочка» адаптирует магазины для людей с нарушением зрения

В рамках пилотного проекта одиннадцать магазинов сети в Москве и Санкт-Петербурге оснастили системой «Говорящий город»®, которая помогает людям с ограничениями по зрению самостоятельно пользоваться услугами ритейлера.

С помощью бесплатного приложения на смартфоне или кнопочного абонентского устройства (выдаётся НКО) незрячие или слабовидящие покупатели легко смогут найти вход в магазин и получить представление об устройстве торгового зала, ориентируясь на информационные сообщения о препятствиях перед входом и сигналы звукового маяка.

Для этого входные группы магазинов оборудовали радиотрансиверами и несколькими звуковыми маяками, зона действия которых около 15 метров. При приближении к зоне действия пользователь с ограниченными физическими возможностями получает информацию об объекте и особенностях подхода к нему (наличие ступеней, пандусов, как открывается входная дверь, основные пути движения после входа и т.д.). В торговом зале, как и снаружи, установлено инфраструктурное оборудование, которое сориентирует, как найти нужные отделы, товары и кассы. Например, если гость магазина подключается к маяку у кассы, то слышит похожее сообщение: «Перед кассой по правую сторону холодильник с замороженной продукцией, 8 метров в длину. По левую сторону — полки с алкогольной продукцией, 5 метров длину. Далее — полки с кондитерскими изделиями. Далее холодильник с мороженым. Через 1,5 метра справа — касса».

В первую очередь системой «Говорящий город»® оснащены «Пятёрочки», располагающиеся поблизости от социальных объектов, максимально востребованных людьми с ограничениями по зрению. Речь идёт о специализированных школах, центрах реабилитации и т.д. Таким образом, с работой системы сможет познакомиться значительная часть целевой аудитории проекта и оценить реальную пользу данного оборудования.

«Мы непрерывно работаем над адаптацией торговых залов под потребности различных групп населения и стремимся сделать процесс покупок товаров первой необходимости максимально комфортным и доступным для всех. Мы понимаем, как это важно для людей с ограничениями по здоровью. Мы уделяем особое внимание удобным подъездам к магазину, к входной группе и передвижению внутри. В прошлом году мы провели исследование с применением костюма симуляции возраста GERT и, основываясь на полученном опыте, разрабатываем и внедряем различные элементы для упрощения клиентского пути, делая его инклюзивным и безопасным», - прокомментировал Сергей Гуськов, директор трансформационного офиса торговой сети «Пятёрочка».

«Компания «Говорящий город» выражает огромную благодарность торговой сети «Пятёрочка» за понимание проблем незрячих и слабовидящих. Социальный проект по оснащению магазинов этого ритейлера - большой шаг на пути к созданию полноценной безбарьерной среды в нашей стране. «Пятёрочка» стала первым игроком на рынке ритейла, который задумался о том, что его магазины посещают и люди с проблемами зрения, которым необходимы особые условия. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в деле создания доступной среды в городах нашей страны», - прокомментировала генеральный директор «ООО «Говорящий город» Мария Ромашова.

«Говорящий город»® - федеральный проект, реализуемый в рамках государственной программы «Доступная среда» и федерального проекта «Умный город». Данный проект направлен на повышение доступности объектов ритейла. Торговая сеть «Пятёрочка» стала первым ритейлером, приступившим к реализации проекта.

Адреса магазинов «Пятёрочка», подключённых к системе «Говорящий город»®:

• Москва, Резервный пр-д, д. 11;

• Москва, 3-я Мытищинская улица, д. 5;

• Москва, ул. Палехская 131;

• Москва, ул. Харьковская, 4 к. 3

• Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 35;

• Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.40, к. 1;

• Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 50

• Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 32, к. 1;

• Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 18, к.1;

• Санкт-Петербург, Пулковское ш., 11, корп. 1;

• Ленинградская область, г. Гатчина ул. Урицкого, дом 21, лит. А