Правительство просит работодателей отправить сотрудников на удаленку

В ведомстве также напоминают, что дистанционная работа — не повод уменьшать сотруднику зарплату, если он делает все то же самое. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за роста заболеваемости «короной» работодателям рекомендуется по максимуму перевести сотрудников на удаленку. К выводу о нужности таких мер пришла Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве (три стороны — это правительство, работодатели и профсоюзы) на очередном заседании 28 января.

Как пояснили журналистам в Минтруде, сколько именно работников отправить трудиться дистанционно, решает сам работодатель — исходя из возможностей и характера производственных процессов. Сейчас по стране уже на удаленке около 3 млн человек.

В ведомстве также напоминают, что дистанционная работа — не повод уменьшать сотруднику зарплату, если он делает все то же самое. Права удаленщиков сейчас прописаны в Трудовом кодексе — изменения вступили в силу с января 2021 года.

Статистика заболеваемости действительно бьет рекорды. За последние сутки, по данным официального сайта стопкоронавирус.рф на 1 февраля, зафиксировано более 125 тысяч новых заражений. Новых госпитализаций — около 17,5 тысячи. Рекорд предыдущего пика заболеваемости, ноябрьского — более 41 тысячи заболевших за сутки по стране. Смертность от «короны», правда, тогда почти вдвое превышала нынешнюю. В начале же января цифры были, если так можно сказать, совсем скромными — 15-16 тысяч новых заболевших в день по всей России.