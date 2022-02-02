Артисты "Ленкома" написали письмо Бастрыкину: Хотим нормально работать

Война в театре "Ленком" началась после смерти ее руководителя режиссера Марка Захарова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«КП» не раз писала про междоусобицу, которая захлестнула «Ленком». Если раньше театр был известен своими спектаклями, режиссерскими открытиями, то сегодня – интриги, закулисная борьба за власть и взаимные обвинения...

Мы писали, что почти два года идет необъявленная война между директором театра Марком Варшавером и «принцессой «Ленкома» Александрой Захаровой (единственной дочерью великого режиссера, чье имя носит театр). По слухам, Александра Марковна претендует на должность худрука (хотя в редких интервью она эти слухи опровергает). Пока же театром продолжает руководить Варшавер.

Конфликт вспыхнул когда на роли Александры Захаровой (и не только её) директор ввел вторые составы. У него понятная логика: труппу надо занять работой, особенно молодых артистов, чтобы они чувствовали себя материально комфортно. Нельзя, чтобы годами сидели на скамейке запасных (как было при Захарове). Александре Марковне идея вводов, вторых и третьих составов не понравилась.

Сегодня она играет в 4-х названиях. Выходит на сцену в очередь с другими артистками театра. Такого при её отце не было. Да, она стала реже играть, но ведь с ролей её не снимали.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ПИСЬМО БАСТРЫКИНУ

Ситуация в театре обострилась после Нового года, когда в «Ленком» пришли с проверкой сотрудники Следственного комитета РФ.

Преамбула этого визита такая: журналист Андрей Караулов взял интервью у Александры Захаровой, которое появилось в YouTube. Там он говорил об офшорах, которые, якобы, есть у Варшавера, о непрозрачности методов управления театром. После этого журналист направил письмо в Следственный комитет, в котором сообщил о серьезных нарушениях при проведении госзакупок, о попытке неправомерного завладения имуществом театра, мол, Варшавер весь театр подмял под себя. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о результатах.

Проверка прошла. Сейчас все ждут результатов. Но по имеющимся у нас данным, следователи нарушений не нашли.

Год назад в «Ленкоме» уже была большая проверка департамента культуры Москвы. В течение полутора месяцев театр проверяли на предмет нарушений финансово-хозяйственной деятельности. По результатам составили акт: все нормально, нарушений нет. Теперь снова проверяют...

Труппу от этих проверок, косвенно инициированных актрисой театра, штормит. Как стало известно kp.ru, 78 артистов (это примерно 70% труппы) подписали письмо на имя Александра Бастрыкина.

- То, что Саша (Захарова) творит, - за гранью добра и зла, - говорит kp.ru народная артистка РФ Татьяна Кравченко. - Если раньше (при Марке Захарове) актёры её побаивались, то сейчас… её осуждают (Кравченко употребила другой глагол, но не будем разжигать распри). Вы даже не представляете, какая атмосфера в театре из-за этих проверок.

Мы собрали творческий совет директора театра и написали обращении к Бастрыкину, в котором попросили: дайте нам работать, не мешайте коллективу, зачем верить чужим людям (Караулову)…

Режиссер Марк Захаров с дочерью Александрой Захаровой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ПРИНЦЕССА ПОТЕРЯЛА ВЛАСТЬ

В театре считают, что у борьбы за «творческое наследие», за «честь отца», которой прикрывается Александра Захарова, всё-таки иная подоплёка: принцесса потеряла былую власть. И с этим не может смириться. Раньше она влияла на распределение ролей, на выбор постановки. А теперь – «одна из актрис труппы», как называет её Варшавер.

Пока артисты не рвутся «вспомнить былое» на страницах СМИ. Не хотят об этом говорить, в первую очередь, из уважения к Марку Захарову.

Театр работает. В афише стоят новые спектакли, которые появились в репертуаре уже после Захарова. Не спорю, это далеко не шедевры. Но будем справедливы: последние постановки гениального Марка Анатольевича вовсе не те его спектакли, которые сделали славу «Ленкому».

Как я поняла, большинство труппы за Варшавера. Театр выпускает премьеры, зарплаты не уменьшились, наоборот, выросли. К Новому году все: от уборщицы до народного артиста получили приличную годовую премию.

ДВА ИСКА В СУД

Параллельно с проверками СК началась возня с авторскими правами на спектакли Марка Захарова. Александра Марковна через суд хочет выяснить, почему права на спектакли её отца-режиссера принадлежат не ей, а посторонним людям.

В интервью Андрею Караулову она объявила себя «наследницей всего», что сделал Марк Захаров в «Ленкоме», начиная с 1973-го года, когда пришел руководить театром.

«Почему-то права на спектакли Марка Захарова оказались у предпринимателя Валерия Янкловича, - говорит Александра Захарова. - Я, как наследница, говорю: покажите мне договор. Мне говорят, что все было сделано в рамках трудовых обязанностей отца. Но я говорю не про материальную составляющую. Театр не имел права восстанавливать спектакль «Поминальная молитва» без моего согласия… Сейчас у меня лежат два исковых заявления в Мещанском и Тверском суде».

Как рассказала kp.ru Александра Марковна, в этих исках только одно требование: она хочет своими глазами увидеть договоры, заключенные ее отцом и «этими людьми». Ей как будто бы их не показывают. Но Варшавер говорит совсем другое:

- У «Ленкома» действительно есть продюсер Валерий Янклович. Уже 17 лет он оплачивает все наши новые спектакли. Театр не тратит на них ни копейки. Режиссер Марк Захаров подписывал договоры с продюсерами напрямую. По этим договорам, кроме гонорара за постановку (как мы поняли, это были очень большие деньги), режиссер ни на что не претендует. У Александры Марковны все договоры есть (!). Чего она хочет еще, я не могу понять.

Справедливости ради: при жизни Марка Захарова не возникало вопросов по поводу авторских прав и отчислений. Стало быть, эти условия его устраивали... На любимую у обывателей тему: о заработках богатых и знаменитых, Варшавер говорить не хочет. Опять же из уважения к памяти Марка Захарова. Сколько еще будут испытывать его терпение, пока он не сорвется и не расскажет всю правду?

ПЕВЦОВ ОТОШЕЛ В СТОРОНУ

О том, что начавшаяся «междоусобица» - путь в никуда смекнул даже Дмитрий Певцов, актер Ленкома и депутат Госдумы. Как говорят, недавно он вновь посетил Департамент культуры Москвы и объявил, что готов принять на себя обязанности худрука театра. Но одумался и написал в своем Инстаграме (надеемся искренне), что «отошел в сторону».

«Не скрою, что я сам, будучи еще в штате Ленкома, после трагического ухода Марка Анатольевича увидел - в театре началось что-то неправильное (то, что при Захарове не могло бы происходить ни при каких обстоятельствах) - и даже пытался начать с этим бороться, - признался Певцов. - Но вовремя понял - мои усилия ни к чему, кроме раскола труппы и коллектива, не приведут и... «отошел в сторону»».

И слава Богу, что одумался. Как бы к этому отнеслись не менее амбициозные коллеги: Александр Лазарев, Андрей Соколов, Сергей Степанченко, Виктор Раков…