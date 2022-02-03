Платформа «Атомайз» первой получила лицензию Центробанка России на управление цифровыми финансовыми активами

Пресс-служба Центробанка РФ выступила с уникальной новостью: российская платформа «Атомайз», одним из инвесторов которой выступает «Интеррос» Владимира Потанина, получила от ЦБ статус оператора информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Таким образом «Атомайз» стала первым участником реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, уточнил Банк России.

Сегодняшнему решению ЦБ предшествовала большая и очень конструктивная совместная работа регулятора с бизнесом и законодателями, итогом которой стало принятие в России Закона о ЦФА, в разработке которого активное участие принимал и Владимир Потанин.

«Развитие цифровых проектов является приоритетным направлением для «Интерроса», поскольку цифровая экономика открывает новые возможности для выхода на глобальные рынки, повышает конкурентоспособность всей российской экономики, позволяет вовлекать в экономические процессы большее количество людей, - отметил президент «Интерроса» Владимир Потанин. - Сегодня, благодаря принятию закона о ЦФА и грамотной политике ЦБ, у России есть все предпосылки для того, чтобы обеспечить себе цифровое лидерство. Современный бизнес неотделим от цифровизации, которая позволяет ему быть не просто более успешным, но и более прозрачным, а значит более ответственным и социально приемлемым».

Экосистема «Атомайз», основанная на блокчейне, занимается токенизацией физических активов, в том числе металлов. В отличие от криптовалюты, токены - это оцифрованный аналог конкретных товаров и услуг. Это позволяет легче и эффективнее обеспечить их товарооборт, делает международные рынки более доступными для российских производителей. При этом, токенизация совершенно прозрачна, по сути токен содержит в себе зашифрованную информацию, которая позволяет узнать, где и как был изготовлен тот или иной продукт, привело ли это к загрязнению атмосферы, использовались ли запрещенные технологии или методы труда. Можно утверждать, что токенизация делает бизнес более прозрачным и более ответственным по отношению к обществу. Благодаря ЦФА экосистема «Атомайз» теперь будет предоставляет людям возможность инвестировать в драгметаллы, а юридическим лицам - оперативно управлять большими объемами металлов, опираясь на динамику рынка.

То, что , Интеррос» стал соинвестором токенизационной платформы «Атомайз» не удивляет, компания давно и успешно в хайтек.

«Уверена, что наша площадка послужит мощным катализатором для развития не только компаний-участников экосистемы, но, в конечном счете, поспособствует формированию цифровой продуктовой вертикали на рынках капитала всей страны», - сообщила директор Атомайз Россия Екатерина Фроловичева.

Одним из «первопроходцев» токенизации стал «Норильский никель». Компания уже «оцифровала» свои металлы и смогла не только вывести созданные на их основе ЦФА на мировые рынки, но и предложить своим клиентам новый продукт – углеродно-нейтральный никель.

Одним из первых эмитентов глобальной платформы Atomyze стал и Global Palladium Fund (GPF), который запустил платежные инструменты Exchange Traded Commodities (ETC), обеспеченные металлами «Норникеля», на шести ключевых биржах Европы, включая Лондонскую и Франкфуртскую. В настоящее время Atomyze включает в себя токенизационные площадки не только в России, но также в США и Швейцарии.