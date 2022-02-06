«Белые девочки начинают стыдиться своего цвета кожи»: В США потребовали запретить автобиографическую книгу Мишель Обамы

Книгу «Мишель Обама: политическая икона» потребовали запретить. Фото: EAST NEWS

Школьные библиотеки по всей Америке чуть ли не ежедневно получают предписания убрать со своих полок те или иные книги. Запреты, инициированные руководством школьных округов и родительскими комитетами, касаются, в основном, книг, авторы и герои которых не проявляют должной толерантности к темнокожим или не демонстрируют страдания черных во времени рабовладения.

В Техасе отец одной из школьниц потребовал запретить детскую версию автобиографической книги бывшей первой леди США, Мишель Обамы.

В своем заявлении он указал, что, по его мнению, эта книга «заставляет белых девочек чувствовать себя пристыженными». Также он счел печатный труд Мишель Обамы несправедливым по отношению к Дональду Трампу.

Почти в унисон с этим заявлением прозвучало другое: жительница этого же штата требует запрета книги «Мишель Обама: политическая икона». По мнению читательницы, в этом произведении Трамп без каких-либо на то оснований «изображен хулиганом».

Работа, направленная на селекцию литературы, предлагаемой ученикам школьными библиотеками, вышла в США на законодательный уровень. Так, в Оклахоме рассматривается сейчас законопроект, запрещающий школьным библиотекам иметь у себя книги, содержащие сцены с сексуальными действиями, а также провоцирующие читателей на дискуссии о гендерной или сексуальной идентичности.