Настя Ивлеева решила отказаться от алкоголя

Настя Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Анастасия Ивлеева объявила, что решила завязать со спиртным. Блогерша собирается на месяц отказаться от выпивки. На это ее вдохновила коллега по шоу «Орел и решка» Юлия Коваль.

В сторис Инстаграма Ивлеева рассказала, что ее подруга решила попрощаться с алкоголем до 1 июня. Настя к таким радикальным мерам не готова и пока что планирует завязать со спиртным до весны – до 8 марта. В этот день она будет отмечать 31-летие.

- Пример заразительный. И я решила попробовать позаниматься такой ерундой тоже, - сообщила Ивлеева.

По словам телеведущей, ее приятельнице Юлии Коваль пока удается сдержать обещание и не прикасаться к алкоголю. Настя готова поддержать подругу.

- Мне 30, а что вы хотели, какие еще челленджи могут быть в 30 лет? – пошутила блогеша, пригласив подписчиков присоединиться к этому вызову.

Возможно, устроить месяц отказа от алкоголя Настя решила после новогодних каникул, которые она провела на мексиканском курорте Канкун. Телеведущая улетела в отпуск вместе с мамой, братом и блогером Эльдаром Джараховым. В Инстаграме звезда «Орла и решки» жаловалась на пристрастие Джарахова к выпивке. В сторис Ивлеева показала видеоролик, в котором пьяный Джарахов держит в руках сразу две рюмки с текилой. «И так уже неделю», - пожаловалась Настя.

Во время каникул в Мексике телеведущая заразилась коронавирусом. Фото: Инстаграм.

После возвращения из Мексики Ивлеева почувствовала себя плохо – похоже, на курорте телеведущая подхватила коронавирус.

- Я заболела, прикиньте. Прикол в том, что у меня есть прививка, и никак меня это не спасло, - рассказывала Настя.

Ранее телеведущая уже переболела COVID-19. В июле 2020 года она подхватила коронавирус вместе со своим мужем, рэпером Элджеем. Тогда Настя ушла на самоизоляцию и не выходила на работу, пока ПЦР-тест не показал у нее отсутствие инфекции. В этот раз Ивлеева провела на карантине две недели. Несмотря на то, что «омикрон» она перенесла в легкой форме, ей пришлось изолироваться в своем загородном доме в Подмосковье.

- Чувствую я себя очень хорошо. Иногда присутствует слабость в течение дня, но в целом я бодра и весела, - рассказывала Ивлеева поклонникам во время карантина.

Настя призналась, что за две недели самоизоляции она потеряла несколько килограммов.

- Этот омикрон вообще был не похож на ковид, которым я болела два года назад. Может, на это повлияла прививка, которую делала. У меня были все запахи и вкусы, но была лютая слабость, кружилась голова. Был еще слабый аппетит. Так что я еще схуднула на карантине, - сообщила телеведущая.