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Общество11 февраля 2022 5:00

«Я встретил тех, кто меня травил»: Агрессоры и жертвы вспомнили годы школьного буллинга

Проект «Нормальные люди» опубликовал документальный фильм о травле детей
Авторы (2):
Юлия САЛЬНИКОВА
Юлия САЛЬНИКОВА
Елизавета ГАЙДУК
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Спустя 18 лет после школы автор фильма Александр Мурашов встретился со своими обидчиками. Что из этого вышло, какой был разговор, увидят зрители документального фильма.

Спустя 18 лет после школы автор фильма Александр Мурашов встретился со своими обидчиками. Что из этого вышло, какой был разговор, увидят зрители документального фильма.

Фото: кадр из фильма.

3 февраля 2022 года на YouTube-канале «Нормальные люди» был опубликован документальный фильм «Я встретил тех, кто меня травил» про школьный буллинг.

Полтора года команда проекта во главе с Александром Мурашевым работала над фильмом. А мы теперь рассказываем вам о том, почему эту работу должен посмотреть каждый.

Личное

Фильм начинается с истории самого Александра Мурашева, который в 12 лет поступил в одну из «уважаемых петербургских школ». Новенький мальчик сразу становится чужим среди детей, знакомых с детского садика. Александр вспоминает, как регулярно приходил домой с синяками на руках, а взрослые лишь говорили быть «быть мужиком».

Спустя 18 лет после окончания школы наш герой встретился со своими обидчиками лицом к лицу. Что из этого вышло? Ищите ответ в документальном фильме.

Истории жертв буллинга и самих агрессоров

В фильме приводятся и истории буллинга других детей. Герои рассказали, как справлялись с агрессией и научились бороться с обидчиками. Более того, в фильме есть и истории самих агрессоров. Они откровенно рассказали, что чувствовали, когда унижали других ребят, и почему так поступали.

- Я увидел своими глазами готовые рецепты, как справиться с буллингом. И узнал, какая связь у школьной травли и случаев, когда в школу приходят с оружием — от тех, кто с этим оружием приходил, - говорит сам автор фильма.

Экспертами выступили психологи, педагоги и общественники

Помочь найти ответ на вопрос «что же делать» героям фильма пытаются эксперты: президент АНО БО «Журавлик», идеолог программы Травли NET Ольга Журавская, координатор программы Травли NET Мария Свир, психолог Людмила Петрановская и педагог Дима Зицер.

Дмитрий Зицер, педагог:

- Для меня очень, очень важно, что Саша пригласил в этот фильм и меня. Важно не только как для профессионального педагога. А как для одного из тех многих миллионов детей, которым когда-то пришлось пройти через это. И самое ужасное, что многим приходится проходить и сейчас. Вот прямо сейчас — пока мы смотрим, едим, общаемся, размышляем. Их детство в наших руках. Поэтому так необходимо говорить. Говорить и действовать. Меняться и менять. И помнить: научить их этому могли только мы — взрослые.

Людмила Петрановская, психолог:

- Последствия буллинга сопоставимы с последствиями домашнего насилия. Это совсем не «они играют», «у них не ладится», не «это просто возраст», не «в конфликте виноваты обе стороны». Это серьезно. Я мечтаю, чтобы школьная травля когда-то ушла в прошлое.

Мнение зрителей

Многие уже посмотрели документальный фильм и ждут вторую часть «Я встретил тех, кто меня травил». Вот некоторые из отзывов зрителей:

- Я сам пережил буллинг в школе. Самый жесткий был в 11 классе. Я бы не смог открыто об этом рассказать, как герои фильма. Мне уже 38 лет, но все равно те школьные годы тяжело вспоминать и даже испытываю страх к моим школьным агрессорам. Это все далеко не весело, как говорят некоторые герои выпуска. Это действительно травма и с ней приходится жить. Спасибо за фильм. Это важная тема.

- Благодарю каждого героя фильма за свою историю и искренность. Мне было важным услышать, что делать с этим.

- Очень важная тема, спасибо! Очевидно, что учителям необходимо ввести ежегодный экзамен «как распознать травлю и что делать?», и без успешной сдачи не допускать до детей.

- Надеюсь, Ваш фильм что-то поменяет, и в школах начнут принимать системные меры для изменения этой ситуации. Я, как родитель, постараюсь донести до своих детей то, что все уникальны и никакая особенность не должна стать поводом унижения.

- Как же больно смотреть. Как будто мне снова 14...

Горячая линия психологической помощи подросткам, родителям и учителям, столкнувшимся с травлей в школе, проекта Травли NET 8(800) 500-44-14 – звонок бесплатный.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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