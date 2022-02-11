«Я встретил тех, кто меня травил»: Агрессоры и жертвы вспомнили годы школьного буллинга

Спустя 18 лет после школы автор фильма Александр Мурашов встретился со своими обидчиками. Что из этого вышло, какой был разговор, увидят зрители документального фильма. Фото: кадр из фильма.

3 февраля 2022 года на YouTube-канале «Нормальные люди» был опубликован документальный фильм «Я встретил тех, кто меня травил» про школьный буллинг.

Полтора года команда проекта во главе с Александром Мурашевым работала над фильмом. А мы теперь рассказываем вам о том, почему эту работу должен посмотреть каждый.

Личное

Фильм начинается с истории самого Александра Мурашева, который в 12 лет поступил в одну из «уважаемых петербургских школ». Новенький мальчик сразу становится чужим среди детей, знакомых с детского садика. Александр вспоминает, как регулярно приходил домой с синяками на руках, а взрослые лишь говорили быть «быть мужиком».

Спустя 18 лет после окончания школы наш герой встретился со своими обидчиками лицом к лицу. Что из этого вышло? Ищите ответ в документальном фильме.

Истории жертв буллинга и самих агрессоров

В фильме приводятся и истории буллинга других детей. Герои рассказали, как справлялись с агрессией и научились бороться с обидчиками. Более того, в фильме есть и истории самих агрессоров. Они откровенно рассказали, что чувствовали, когда унижали других ребят, и почему так поступали.

- Я увидел своими глазами готовые рецепты, как справиться с буллингом. И узнал, какая связь у школьной травли и случаев, когда в школу приходят с оружием — от тех, кто с этим оружием приходил, - говорит сам автор фильма.

Экспертами выступили психологи, педагоги и общественники

Помочь найти ответ на вопрос «что же делать» героям фильма пытаются эксперты: президент АНО БО «Журавлик», идеолог программы Травли NET Ольга Журавская, координатор программы Травли NET Мария Свир, психолог Людмила Петрановская и педагог Дима Зицер.

Дмитрий Зицер, педагог:

- Для меня очень, очень важно, что Саша пригласил в этот фильм и меня. Важно не только как для профессионального педагога. А как для одного из тех многих миллионов детей, которым когда-то пришлось пройти через это. И самое ужасное, что многим приходится проходить и сейчас. Вот прямо сейчас — пока мы смотрим, едим, общаемся, размышляем. Их детство в наших руках. Поэтому так необходимо говорить. Говорить и действовать. Меняться и менять. И помнить: научить их этому могли только мы — взрослые.

Людмила Петрановская, психолог:

- Последствия буллинга сопоставимы с последствиями домашнего насилия. Это совсем не «они играют», «у них не ладится», не «это просто возраст», не «в конфликте виноваты обе стороны». Это серьезно. Я мечтаю, чтобы школьная травля когда-то ушла в прошлое.

Мнение зрителей

Многие уже посмотрели документальный фильм и ждут вторую часть «Я встретил тех, кто меня травил». Вот некоторые из отзывов зрителей:

- Я сам пережил буллинг в школе. Самый жесткий был в 11 классе. Я бы не смог открыто об этом рассказать, как герои фильма. Мне уже 38 лет, но все равно те школьные годы тяжело вспоминать и даже испытываю страх к моим школьным агрессорам. Это все далеко не весело, как говорят некоторые герои выпуска. Это действительно травма и с ней приходится жить. Спасибо за фильм. Это важная тема.

- Благодарю каждого героя фильма за свою историю и искренность. Мне было важным услышать, что делать с этим.

- Очень важная тема, спасибо! Очевидно, что учителям необходимо ввести ежегодный экзамен «как распознать травлю и что делать?», и без успешной сдачи не допускать до детей.

- Надеюсь, Ваш фильм что-то поменяет, и в школах начнут принимать системные меры для изменения этой ситуации. Я, как родитель, постараюсь донести до своих детей то, что все уникальны и никакая особенность не должна стать поводом унижения.

- Как же больно смотреть. Как будто мне снова 14...

Горячая линия психологической помощи подросткам, родителям и учителям, столкнувшимся с травлей в школе, проекта Травли NET 8(800) 500-44-14 – звонок бесплатный.

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