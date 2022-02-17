Сбой или серьезная проблема: почему тело вдруг немеет и «простреливает»?

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Мало кто испытывает приятные ощущения, когда внезапно начинает преследовать сначала, казалось бы, единичное покалывание в шее или чувство онемения в ноге. А если к этим «чудесам» добавляются прострелы в конечностях и суставах, то все, пиши пропало! На самом деле такие симптомы могут сигнализировать о том, что с нервными волокнами не все в порядке и нужно разобраться с этой проблемой.

Так в чем же дело?

Почему нервные волокна могут быть «не в порядке»? Причины условно можно разделить на две группы: внутренние и внешние. К внутренним относятся проблемы с усвоением глюкозы, увеличение ее содержания в крови и т.д.[1] К внешним можно отнести физический ущерб здоровью

Исходя из этого можно сказать, что проблемы с нервными волокнами – достаточно распространенное явление. Ощутить весь спектр их влияния можно, как в 25, так и в 60 – хотя люди старшего возраста, конечно, более подвержены риску[2].

Кроме того, попасть «под раздачу» могут те, кто ведет малоподвижный образ жизни или имеет лишний вес.

Не пройдет «сам»

Это мы про дискомфорт. Несмотря на то, что поначалу ситуация кажется вполне безобидной («ну побеспокоит и пройдет»), она может быстро выйти из-под контроля. Отмечается, что на первых порах серьезных проблем с движением не возникает, однако со временем неприятные ощущения могут усилиться и ограничить способность двигаться и радоваться жизни.

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Чтобы снизить риск возникновения прострелов, онемения и дискомфорта, рекомендуется:

• Отказаться от алкоголя и сигарет

• Приучить себя хотя бы к минимальным регулярным физическим нагрузкам

• Сдать анализы на количество витамина В – они снижают нагрузку на нервную систему и уменьшают нервное возбуждение

Остается вопрос: что делать тем, кто уже испытывает неприятные ощущения?

Поддержать нервные волокна не только можно, но и нужно! Важный момент – правильно подобранная вспомогательная терапия.

В Европе, а теперь и в России для этого используют[3] средства, содержащие цитидин и уридин – это витаминоподобные вещества, которые участвуют в регенерации клеток нервной системы следующим образом:

• Способствуют созданию нервных клеток и восстановлению периферического нерва за счет активации транскрипции и трансляции (синтез ДНК/РНК)[4]

• Стимулируют синтез липидов и белков, из которых состоит мембрана нервной клетки, и поэтому способны ускорить восстановление нервных волокон после повреждений[5]

• Играют важную роль в образовании аксонов и миелиновой оболочки – компонентов из которых состоит нервная клетка[6]

• Способствуют своевременному проведению нервных сигналов в теле[7]

При этом уридин задействован в системе внутриклеточных сигналов, которые способны отреагировать в случае травмы и дать организму команду на запуск процессов регенерации[8].

Немаловажно, что нервные клетки не способны сами синтезировать цитидин и уридин[9], однако сейчас уже налажено производство средств на их основе для поддержания здоровья нервной системы.

Хонда Нейро может помочь поддержать нервные волокна

Уникальный[10] комплекс Хонда Нейро производится по строгим международным стандартам компанией Эвалар, содержит оптимальную дозировку цитидина и уридина: 100 мг + 100 мг.

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Хонда Нейро способствует:

• Поддержке нервных волокон

• Нормализации передачи нервных импульсов

• Улучшению чувствительности поврежденного участка

Чтобы как можно дольше не вспоминать о прострелах в теле, онемении рук и неприятных ощущениях – принимайте Хонду Нейро, разработанную специалистами «Эвалар». Оптимальный рекомендованный курс приема – не менее 2 месяцев с периодическими повторениями.

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[10] В ассортименте ЗАО Эвалар

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