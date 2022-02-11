Не снижая планку: ансамблю Игоря Моисеева 85!

Хореографическая картина "Воскресенье" гарантировано поднимает зрителям настроение.

Выступления ансамбля Игоря Моисеева, конечно, можно увидеть в сети. Кажется, там выложены едва ли не все шедевры легендарного коллектива. Но смотреть ансамбль вживую - это особое удовольствие. Постоянные зрители это знают, и в зал Чайковского приходят как на праздник - приодевшись, целыми семьями с детьми. И ожидания неизменно сбываются! Юбилейный вечер в честь 85-летия стал праздником вдвойне.

Артисты признавались: репетиции с Игорем Александровичем - это всегда счастье!

- Мы сами себе завидуем, - говорит постоянная зрительница Анна Осипчук. - Это ведь чистый восторг, светлое, оптимистичное искусство, то, чего так не хватает сейчас. Мне самой уже немало лет, я люблю этот ансамбль с детства, а сейчас пришла с детьми и внуками. Мои внуки тоже с восторгом принимают все то, что было создано много лет назад! Эти танцы не стареют.

В фойе зала Чайковского фотохроника ансамбля за много лет: черно-белые снимки, возле которых чуть дольше задерживаются дамы элегантного возраста с осанкой танцовщиц, (выискивая знакомые лица, или себя?), яркие цветные фото и, конечно, портрет Игоря Александровича, перед которым огромная корзина красных роз. Именно у этого снимка гости юбилейного вечера больше всего делали селфи. Не человек - эпоха, история!

«В машинном отделении», хореографическая сюита «На корабле". Показать работу корабельных механизмов руками и ногами? Легко! Тридцать человек двигаются как один!

За свою жизнь Игорь Александрович поставил более 300 номеров и каждый из них с изюминкой. В праздничную программу вошли ранние шедевры мастера. Одни поражают юмором, как хореографическая картина «Воскресение», другие завораживающим хореографическим рисунком («Партизаны», «Сюита старинных русских танцев») и синхронными, отлаженными, словно швейцарский часовой механизм, движениями («Машинное отделение» из сюиты «На корабле»), или оригинальностью задумки (нанайский танец «Борьба малышей), когда зритель весь номер думает: «ну как же это сделано?!».

ФАКТ!

Девять месяцев в году из 12 танцовщики ансамбля проводили на гастролях, приводя в восторг публику своим искусством «интернациональным по форме и советским по содержанию».

В номере «Партизаны» танцовщики удивляют зрителей плавным ходом. "Как они это делают? Наверное, едут на специальных досках? - гадает публика.

ПОЛЕНЬЯ, ТАНЦЫ И ПАРАДЫ

Жизнь - это всегда цепь закономерностей и противоречий. Перекрывая один путь, она, порой, открывает еще более широкую дорогу. Игорь Моисеев в танцы попал, можно сказать, случайно. В послереволюционные голодные годы отец отдал его в хореографический техникум. Плата за обучение была вполне по карману - два полена!

Моисеев - человек удивительной биографии. Сын дворянина, адвоката и французской модистки. Говорить по-французски он научился раньше, чем по-русски. В 18 лет он поступил в Большой театр и стал партнером великой Екатерины Гельцер, а в 24 года, еще будучи танцовщиком, сам начал ставить хореографические номера. Неслыханная дерзость! Для этого надо иметь опыт и… подходящий возраст, в конце-концов. Новое начальство театра быстро перекрыло кислород. Но Моисеева уже заметили. И в 1930-х он ставит и масштабные танцы, и праздничные парады на Красной площади.

А в 1937-м создает профессиональный ансамбль народного танца. Одной только хореографией интересы Моисеева не ограничивались, он увлекался философией, отлично играл в шахматы. Может быть поэтому, смотреть его произведения так интересно? Они выверены, словно шахматная партия, остроумны. Моисеев, руководя ансамблем (считай идеологической машиной), умудрился не вступить в партию. 18 раз его вызывали на ковер высокие партийные начальники и, стуча кулаком, требовали обзавестись заветным партбилетом. Он выдержал натиск. А в Америке ему целовала руки сама Марлен Дитрих…

Танец аргентинских пастухов "Гаучо"

Елена Фалькова, представитель Газпромбанка

- Эпоха, в которую Игорь Александрович создавал первый в мире профессиональный ансамбль народных танцев, была временем тяжелых испытаний и героических свершений одновременно. Нужно было обладать исключительной гениальной прозорливостью, чтобы в эту пору обострения внутренних и международных противоречий увидеть возможность создания по сути нового вида искусства, – народного балета. И Игорь Александрович не только изобрел этот инновационный для того времени жанр, но и сумел обосновать, организовать и отладить художественный механизм своего Ансамбля!

ФАКТ!

- Как известно, много лет ансамбль прописан в зале Чайковского. Помещение это досталось благодаря Сталину. На банкете он поинтересовался у Моисеева, как дела и, узнав, что хореограф ставит свои шедевры на лестничной клетке, велел помощникам срочно решить вопрос с помещением. Незадолго до войны моисеевцы въехали в свой «дом».

- Когда коллектив приезжал за границу, одни критики были уверены, что артисты танцуют так хорошо, чтобы не попасть после на соляные копи. А другие на голубом глазу утверждали, что это выученные танцевать сотрудники КГБ.

Сначала все нюансы танца оттачивают в репетиционном зале

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Игоря Александровича не стало в 2007-м году. После него осталось несколько сотен превосходных номеров, на которых танцовщики могли бы еще долго безбедно существовать. Но новое руководство, в лице Елены Щербаковой, к слову, прошедшей все ступени в ансамбле от артистки балета до директора и худрука, решило развиваться дальше. В ансамбле продолжают ставить номера, и уже премьеры входят в так называемый «золотой фонд» как, например, танго Del Plato, поставленное аргентинкой Лаурой Роатта. Совершенно необычная пластика, другие ритмы! Моисеевцы в очередной раз доказали, что им все по плечу.

И рок-н-ролл могут! Танец стиляг

Детище великого Моисеева все также вызывает бурю восторга у зрителей. «Буря восторга» - это не клише и не высокопарная фраза. На выступлениях коллектива не бывает ни одного грустного зрителя, ровно сидящего на стуле, а язык моисеевского танца понимают с «первых слов» в любом уголке планеты. Проверить можно на юбилейных концертах. Коллектив выступит на исторической сцене Большого театра, где когда-то начинал Игорь Александрович, и закончат на самой масштабной площадке страны - в Кремлевском дворце.