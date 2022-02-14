Скончался постановщик «Охотников за привидениями» и самых известных комедий с Арнольдом Шварценеггером

Голливудскому режиссеру Айвену Райтману было 75 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вряд ли имя Айвена Райтмана знакомо в России широким народным массам. Но фильмы, которые он снял, в 80-е и 90-е видели все. В эпоху расцвета видеосалонов и ларьков с пиратскими VHS его комедии - «Охотники за привидениями», «Близнецы», «Детсадовский полицейский», «Джуниор», «Дэйв» - были у нас суперхитами. Впрочем, и в Америке они пользовались огромной популярностью - только смотрели их, конечно, прежде всего на большом экране.

Иван Рейтман родился в Чехословакии, в семье венгерских евреев, в 1946 году. Его отец во время войны был партизаном, а мать прошла через Освенцим. В 1950-м родители мальчика перебрались в Канаду (где его имя, естественно, начали произносить на английский манер). Он интересовался кино, и, повзрослев, занялся им вплотную. Точнее, сначала пробовал силы в театре и на телевидении (где познакомился с комиком Дэном Эйкройдом, ставшим его другом и постоянным актером), а в середине 70-х спродюсировал два фильма ужасов знаменитого в будущем Дэвида Кроненберга - «Судороги» и «Бешенство». Но реальный успех ждал продюсера Райтмана с грубоватой студенческой комедией 1978 года «Зверинец», которая прошла мимо нашего зрителя - ею впоследствии особо не интересовались ни пираты, ни российское телевидение. А вот в США она вызвала у критиков и публики бурю эмоций.

В качестве режиссера Райтман до того ставил лишь малобюджетные картины - например, комедийный ужастик «Девушки-каннибалы». А после успеха «Зверинца» снял комедии «Фрикадельки» и «Добровольцы поневоле», в которых снял начинающего актера Билла Мюррея. И он же сыграл главную роль в картине, которая вписала имя Райтмана в историю Голливуда - «Охотниках за привидениями». Сюжет о команде героев, которые выглядят и ведут себя практически как пожарные, только сражаются не с огнем, а со зловредными призраками, пришел в голову Дэну Эйкройду, который очень искренне увлекался паранормальными явлениями. Планировалось, что в фильме сыграют сам Эйкройд, Эдди Мерфи и Джон Белуши - но Белуши скончался от передозировки наркотиков в 1982-м, и работа над проектом затормозилась. Наверное, фильму пауза пошла на пользу: первоначальный сценарий Эйкройда был довольно серьезным по интонации, действие в нем разворачивалось в будущем, и чтобы воплотить все задуманное на экране, потребовался бы колоссальный бюджет. Райтман, подумав над проектом, решил сделать картину более приземленной и легкомысленной. Он не ошибся: «Охотники за привидениями», вышедшие в июне 1984-го, заняли вторую строчку в списке самых кассовых фильмов года. А Райтман стал считаться одним из главных голливудских комедиографов.

Именно он придумал сделать Арнольда Шварценеггера, прочно ассоциировавшегося с боевиками, героем комедий. И оказалось, что брутальная внешность австрийского культуриста - великолепная комедийная маска. Студия Universal поначалу опасалась, что фильм «Близнецы» провалится, и Шварценеггер, как и его партнер Дэнни Де Вито, снимались в нем бесплатно (в контракте было оговорено, что если фильм будет пользоваться успехом, они получат проценты от прибыли). И «Близнецы» действительно стали хитом - собрали в прокате 216 миллионов долларов при бюджете в 18. После чего Райтман совсем распоясался: сначала поместил сурового Шварценеггера в детский сад, а затем и вовсе предложил ему сыграть в «Джуниоре» первого в истории человечества беременного мужчину.

В конце 90-х и 2000-х его карьера немного пошла на спад - во всяком случае, блокбастеров он больше не снимал. Романтическая комедия «Шесть дней, семь ночей» с Харрисоном Фордом, фантастическая комедия «Эволюция» с Дэвидом Духовны и Джулианной Мур (про борьбу с инопланетянами при помощи шампуня от перхоти), фильм «Моя супер-бывшая» с Умой Турман (про то, как опасно, когда брошенная тобой девушка - супергероиня) пользовались успехом, но не то чтобы огромным. Зато Айвен Райтман мог гордиться успехами своего сына Джейсона - он снял картины «Здесь курят», «Джуно» и «Мне бы в небо», выдвинувшись в число самых перспективных голливудских режиссеров. И именно он поставил вышедший в прошлом году фильм «Охотники за привидениями: наследники» по мотивам самого успешного проекта своего отца.