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Звезды14 февраля 2022 4:44

Умер Айван Райтман, режиссер "Охотников за привидениями"

Айван Райтман умер в возрасте 75 лет
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Айван Райтман

Айван Райтман

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Айван Райтман, канадский кинорежиссер и продюсер чехословацкого происхождения. Ему было 85 лет. О смерти культурного деятеля сообщает The Associated Press со ссылкой на семью режиссера.

Смерть наступила, когда Райтман находился в своем доме в Калифорнии. Причина смерти не уточняется.

Айван Райтман получил славу как режиссер кинокомедий 80-х и 90-х годов. В частности, он снял культовые фильмы "Охотники за приведениями" (1984) и "Охотники за приведениями 2" (1989).

Также участвовал в работе над фильмами "Бетховен" (1980), "Бетховен 2" (1993), "Евротур" (2004), "Близнецы" (1988), "Детсадовский полицейский" (1990), "Джуниор" (1995) и "Шесть дней, семь ночей" (1998).

Райтман имеет именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде на Голливудский бульваре, 7024.