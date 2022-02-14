«Потомки динозавров» наносят ответный удар: что вышло из попытки руководства IBM заменить 50-летних сотрудников на 20-летних

Одну из крупнейших корпораций мира сотрясает скандал из-за возрастной дискриминации Фото: REUTERS

Американская корпорация IBM по праву гордится статусом одной из старейших компьютерных компаний мира. Она была основана в 1911 году (тогда выпускала электроприборы вроде весов). Но в последнее время эпитет «старейшая» стал для ее руководителей носить двойной смысл - и как оказалось, не самый приятный.

Средний возраст специалистов IBM достиг 48 лет, и начальству показалось, что это мешает им конкурировать с молодыми и дерзкими технологическими фирмами, сообщает The New York Times.

Словом, совет директоров затеял кадровую чистку: попытался избавиться от сотрудников, отдавших компании многие десятки лет, и заменить их «молодыми профессионалами». Под этим термином в компании обозначали 20-летних ребят без опыта предыдущей работы, но с хорошими способностями в новых технологиях. Надо сказать, что компания настолько огромна, что речь шла о десятках тысячах увольнений и назначений.

Чтобы провернуть дело по-тихому, руководство пошло на уловку: вместо прямого увольнения, работникам старше 40 лет был предложен перевод на другой конец страны. Или в случае добровольного ухода из компании всемерное содействие в трудоустройстве в родном городе. Разумеется, 9 из 10 сотрудников выбирали второй вариант.

И все шло как по написанному, пока кто-то из уволенных сотрудников не сложил пазлы в уме и не понял, что речь идет о махровом эйджизме (дискриминации по возрастному признаку). И вот - коллективный иск в суд, который грозит IBM многомиллионными компенсациями за нанесенный моральный ущерб.

К тому же в суде всплыли рабочие письма кого-то из руководства компьютерного гиганта, позволившего себе совсем уж некорректные высказывания в адрес почтенных работников. «Эти потомки динозавров должны стать вымирающим видом», - писал про возрастных сотрудников автор, чье имя суд оставил засекреченным.

Впрочем, пока похоже, что старая гвардия белых воротничков как раз таки еще повоюет. В отличие от замеченных в пренебрежительном отношении к предпенсионерам начальникам IBM, которые уже ищут себе новую работу на бирже труда.