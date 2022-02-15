Любовь императора: 8864 дня Николай II и Александра Феодоровна прожили вместе

Загляните в письма императорской пары

Они старались никогда не расставаться, а если разлука все же случалась, то каждый день писали друг другу письма, полные любви и нежности. В ссылке царская семья сожгла значительную часть своей переписки…

Публикуем фрагменты из книги, выпущенной ИД «Комсомольская Правда» «Двое во всем мире. Личная переписка Николая II и Александры». Загляните в письма императорской пары: они расскажут о многом.

ДВОЕ ВО ВСЕМ МИРЕ

Любовь русского цесаревича Николая и немецкой принцессы Алисы, зародившаяся в детстве робко и нежно, с годами превратилась в мистическую связь. Государь Николай II Александрович и Государыня Александра Феодоровна прожили в мире и согласии почти четверть века. Их любовь, укрепляемая надеждой на Бога, выдержала все испытания. До самого конца, до расстрела… Об этом рассказывают приведенные в книге их письма друг другу и семейные фотографии.

«Я плачу, как большой ребенок. Я вижу перед собой твои грустные глаза, полные ласки. Шлю тебе мои самые горячие пожелания к завтрашнему дню. В первый раз за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как я живо все помню! Мой дорогой мальчик, какое счастье и какую любовь ты дал мне за все эти годы!» (Из письма Государыни Александры Феодоровны Императору Николаю II Александровичу, 1914 г.).

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Цесаревич Николай впервые увидел свою избранницу, принцессу Алису Гессенскую, когда ей было 12 лет. С этой счастливой минуты зародилась самоотверженная любовь, соединившая их в земном странствии до мученической кончины. Кто хоть раз прикоснулся к исповедальным письмам царственной четы, не может не восхититься высотой и чистотой их взаимной любви.

Наследник Цесаревич Николай Александрович и Принцесса Гессенская Алиса (Аликс в домашнем варианте) познакомились в 1884 году, на свадьбе старшей сестры Алисы Эллы, будущей Великой княгини Елизаветы Феодоровны. Она выходила замуж за Великого князя Сергея Александровича — дядю цесаревича. Тогда молодых людей звали Ники и Аликс. Цесаревичу было 16 лет, ей еще меньше — 12.

Пройдет 32 года — и Императрица Александра Феодоровна, вспоминая давнее, напишет мужу: «Мое детское сердце стремилось к тебе с глубокой любовью».

Цесаревич подарил принцессе маленькую брошку, взятую у матери – Императрицы Марии Феодоровны. Сперва она приняла ее, но потом решила, что подарок от малознакомого, хотя и так ей понравившегося юноши принимать нельзя. И на детском балу в Аничковом дворце, танцуя с наследником, вложила ему в руку комочек бумаги, в котором была подаренная брошка…

Цесаревич Николай, впервые увидев застенчивую златоволосую Солнышко (так звали Аликс близкие), смотревшую на мир голубыми глазами, был сразу очарован. После первого дня, проведенного вместе, он записал в своем дневнике: «В 1/2 восьмого обедали со всем семейством. Я сидел с маленькой двенадцатилетней Аликс, которая мне ужасно понравилась…»

За несколько дней, проведенных Ники в обществе маленькой принцессы, Аликс стала ему еще дороже. 31 мая 1884 года они тайком от всех нацарапали свои имена на окошке итальянского домика в Петергофе: Alix, Niki. Вечером цесаревич занес в свой дневник: «…мы друг друга любим… Мне очень и очень грустно, что милая Аликс покинет меня…»

Так началась эта трогательная история, царственные герои которой десять лет боролись за право брака по любви.

БРАК – ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ

Царь Николай Александрович всегда считал свой брак великим счастьем. Запись в его дневнике после свадьбы: «Каждый день, что проходит, я благословляю Господа и благодарю Его от глубины души за то счастье, каким Он меня наградил! Большего и лучшего благополучия на этой земле человек не вправе иметь. Моя любовь и почитание дорогой Аликс растут постоянно».

Царица украсила словами любви дневник мужа: «Я никогда не верила, что в мире может быть такое полное счастье — такое чувство общности между двумя смертными. Больше не будет разлук. Соединившись, наконец, мы связаны на всю жизнь, а когда эта жизнь закончится, мы встретимся снова в другом мире и навечно останемся вместе».

Жизнь августейшей четы — умение пронести свет жертвенной любви сквозь годы и годы до мученического венца, сохранить супружескую верность на фоне разгула, предательства и вероломства.

Их святая любовь — добрый пример выше всякого поучения. После ареста в мартовские дни 1917 года Государыня Александра Феодоровна сожгла часть писем (осталось около 800). Но и оставшиеся передают нам всю красоту их любви.

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