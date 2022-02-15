«Закон выверенный»: сенатор Владимир Полетаев поддержал изменения, которые касаются технического присоединения к электросетям

11 февраля Совет Федерации одобрил поправки в Федеральный закон «Об электроэнергетике», которые корректируют механизм определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Фото: Shutterstock

11 февраля Совет Федерации одобрил поправки в Федеральный закон «Об электроэнергетике», которые корректируют механизм определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (ТП). Государственной думой России документ был принят 26 января. Предусматривается, что с 1 июля 2022 года в состав платы за техприсоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт будет включаться инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства – так называемая «последняя миля» — в размере 50%, а с 1 января 2023 года – в полном объеме.

«Законопроект действительно непростой, но выверенный. Его необходимо поддержать. Мы его обсуждали ранее на «Правительственном часе», но тем не менее хотелось бы уточнить: останутся ли в регионах и на что будут направлены средства электросетевых компаний от корректировки этого механизма?» - поинтересовался сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев.

Замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко сообщила, что деньги останутся в регионах и будут направлены на программы по ремонту и повышению надёжности сетей.

«Там будут предусматриваться и строительство, и иные мероприятия, которые связаны с улучшением состояния электросетевого хозяйства», — сказала она.

Напомним, в настоящее время в плату за ТП не включаются затраты сетевых компаний на сооружение электросетевой инфраструктуры. Часть затрат компенсируется в тарифе на услуги по передаче электроэнергии, однако есть выпадающие доходы. В частности, по оценке «Россетей», за 2009−2020 годы выпадающие доходы от деятельности по ТП энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт составили 190,4 млрд рублей, из них не компенсировано 60,1 млрд. По данным «Россетей», объём технологического присоединения льготной категории заявителей на ТП ежегодно составляет порядка 460 тыс. заявок общей мощностью 7 ГВт, при этом фактически потребляемая мощность не превышает 20% от заявленной.

Также Федеральным законом с 1 июля 2024 года снимается запрет на включение в состав платы за ТП энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.

Замглавы Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, представляя документ, отметил, что закон требует разработки нормативно-правовых актов. И подчеркнул, что для многих компаний льготы продолжат действовать.

«Мы видим, что будет льгота, и эти затраты не коснутся тех потребителей, которые находятся в городе на расстоянии 300 метров от существующих сетей и в сельской местности на расстоянии 500 метров от существующих сетей, а это порядка 80% или 90% предполагаемых новых абонентов, поэтому такая льгота министерством проработана», - отметил сенатор.

Приведем конкретный пример. Так, в республике Алтай закон в нынешнем виде привел к тому, что практически свел на нет модернизацию электросетевого комплекса региона. С одной стороны, вроде бы происходит помощь населению и бизнесу, с другой – перекладывают через тариф оплату с одной группы лиц на всех остальных. Ежегодно получаем огромный рост выпадающих доходов сетевых организаций. Так за 2009-2020 годы в республике выпадающие доходы, связанные с льготным технологическим присоединением к электросетям, составили 513,7 млн рублей. Из них скомпенсировано в тарифе всего 320,3 млн – в том числе, за счет сокращения мероприятий по надежности и реконструкции существующих энергообъектов. Для региона это космические суммы! А 193.4 млн рублей подлежат компенсации в течение еще пяти лет.

А сейчас в республике заключено 2,6 тыс договоров на льготное технологическое присоединение, на которое надо потратить 3.1 млрд. рублей. Компенсировать ее из тарифа нереально.

Проще говоря, теперь у бизнеса будет меньше возможностей для льготного подключения к электросетям, но зато у руководства регионов и электросетевых компаний появится возможность для инвестиций в инфраструктуру. И это очень хорошая новость!