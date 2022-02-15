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Общество15 февраля 2022 7:55

Берегите номер телефона! Главные правила защиты от мошенников на сайтах объявлений

Эксперты напомнили четыре простых правила защиты от мошенников в сети - их стоит знать каждому
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Андрей Рыбинцев, директор департамента безопасности Авито.

Андрей Рыбинцев, директор департамента безопасности Авито.

О том, что нельзя говорить по телефону номера банковских карт, коды из SMS или цифр CVV с оборота, запомнили, пожалуй уже все. А вот о том, что сам номер вашего мобильного телефона - такая же ценная для мошенников информация, задумываются единицы. Между тем, сайты объявлений придумывают все новые способы защиты своих пользователей от мошенников.

Один из них - заведомая смена вашего номера на временный. Зачем это нужно и как работает - читайте в материале kp.ru.

БИЗНЕС-ПРЕСС