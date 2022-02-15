Минтранс хочет разрешить парковку на тротуарах

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал новые поправки в ГОСТ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно поправкам в ГОСТ «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования» автомобили смогут парковаться с частичным заездом на тротуары. Причем, перед пешеходными переходами и за ними:

8.1.4.7. На улицах с двумя полосами движения местного значения допускается устройство парковочных мест с частичным использованием тротуара (приложение Б, рисунок Б.22).

Также чиновники собираются сужать проезжую часть перед пешеходными переходами (чтобы автомобили сбрасывали скорость) парковками:

8.1.4.5. Сужение проезжей части может осуществляться с помощью устройства парковочных мест по краям проезжей части. При этом парковочные места могут размещаться как на проезжей части, так и с частичным использованием тротуара.

То есть, неприкосновенность тротуаров, являющихся зоной безопасности пешеходов, нарушается. Так чиновники пытаются решить проблему, создавая другую, что очень похоже на тришкин кафтан из одноименной басни Ивана Крылова.

О том, почему подобное пробирается в ГОСТы и другие нормативные акты, чем это вызвано и к чему ведет – главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

— Проскакивают такие нормы очень просто, поскольку это довольно специфические вещи. К их обсуждению намеренно не привлекают широкую общественность, правозащитников, специалистов в тех или иных областях. А проводят обсуждения кулуарно или формально.

Можно ли парковать так автомобили или нельзя? И можно, и нельзя. У нас часто смотрят на опыт западных стран (Великобритания, Франция, Италия…). Каждый, кто был в Европе, видел, что машины там паркуются на бульварах, например – на разделительных островках, куда есть заездики, либо переезжая, порой, через низкий бордюр. И никому до этого нет дела – все пытаются уживаться: пешеходы с водителями, водители с пешеходами. Потому что это одни и те же люди. Нет сейчас семей, во всяком случае, в Европе, у которых нет автомобиля. У нас тоже много семей с автомобилями. Мы одновременно и пешеходы, и водители. Поэтому надо уживаться друг с другом.

Поэтому нельзя решать одну проблему, создавая другую. Мы сначала (если говорить о Москве, где появляются все инициативы, а потом распространяются по всей стране) расширяем тротуары донельзя, до таких размеров, которые не нужны, ставим невероятной высоты и ширины бордюры, на которые только на тракторе можно заехать. Потому что это безопасность. Теперь мы разрабатываем ГОСТ, который позволит организовать парковки с частичным использованием тротуаров, потому что там слишком много места. То есть разметить платную парковочку, чтобы собирать деньги, на проезжей части уже места не хватает.

Скорость, с которой плодятся эти странные решения (ГОСТы или стандарты), не позволяет за этим всем следить. Я не понимаю, зачем нужно парковаться одними колесами на тротуаре, когда там всегда будут стоять автомобили. Значит можно, в принципе, сделать дорогу достаточной ширины, забрав часть тротуара при условии, что тот достаточно широк для пешеходов. В противном случае, один криво заедет на тротуар, другой не заметит пешехода, люди будут ходить по парковке, не подозревая, что здесь может начать парковаться автомобиль. Это странная идея.

Я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы в некоторых местах часть тротуарного пространства, где тротуары неадекватных размеров, использовать под парковку. Но я не понимаю, зачем создавать такие условия, почему не сделать сразу нормальную проезжую часть с размеченными парковочными местами и заниматься бесконечным устройством каких-то «зубов», закруглений, выступов, которые мешают.

Нельзя решать одну проблему, создавая другую. Во всем должна быть какая-то адекватность.