Нам предлагают сообщать о «дорожных ловушках»: идея модная, но странная

Сотрудники ГИБДД на своих участках, там, где они патрулируют дороги в ежедневном режиме, все косяки должны и сами видеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно Госавтоинспекция и общественники запустили проект «Дорожные ловушки», чтобы выявить участки с искусственно созданными условиями для нарушения ПДД и быстро устранить проблемы.

Сообщить о таких местах в городе автомобилистам предлагают онлайн, с помощью специальной формы. Вроде бы, идея хорошая, будем решать вопрос, так сказать, всем миром. Кому, как не водителям, знать, в каких местах движение организовано нелогично и даже опасно, где возрастает риск попадания в аварии.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- Сейчас модно создавать различные цифровые сервисы, группы реагирования, группы решения проблем и т. д. — это все в рамках трендов. Но если мыслить логически, сотрудники ГИБДД на своих участках, там, где они патрулируют дороги в ежедневном режиме, все эти косяки должны и сами видеть. Если где-то криво установлен знак, кто, как не инспектор, первым должен это заметить? В Москве есть места, где, выезжая по крайней левой полосе и пересекая перекресток, попадаешь на встречку, и если вовремя не сдвинешься вправо — прямо в лоб встречным автомобилям. Как так? Не может быть такого, чтобы сотрудники ГИБДД этого не замечали! Именно поэтому мне кажется немного странной эта идея. Она в тренде, но она странная, это все равно что больные будут приходить к доктору и говорить, что «накопились мнения, и уже 100 человек считают, что эту болезнь нужно лечить вот так». Как будто сам доктор не знает, как ее надо лечить.

И еще один момент – ГИБДД уже довольно давно не является истиной в последней инстанции. Когда Госавтоинспекция предписывает что-то изменить на дороге, особенно когда это касается серьезных вмешательств в организацию движения: изменения работы светофора, перевода нерегулируемого перехода в регулируемый, замены разметки — это не значит, что владелец дороги бросится все выполнять. У ГИБДД сейчас совещательный голос. Да, инспекторы участвуют в межведомственных комиссиях, но не за ними последнее слово. Поэтому, когда ГИБДД пишет предписание, владелец дороги говорит — да, идея хорошая, но деньги, которые были отпущены на эту дорогу, уже освоены. Но ваши пожелания обязательно примем к сведению и, возможно, позже это исправим. Ведь разметку сделать — это деньги, светофор поставить – тоже деньги. Если брать Москву, то тут фактически организацией движения занимается ЦОДД, а ГИБДД только следит за соблюдением того порядка, который это ведомство установило.