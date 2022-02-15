Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто15 февраля 2022 9:56

Нам предлагают сообщать о «дорожных ловушках»: идея модная, но странная

А куда смотрят инспекторы, разве не они должны следить за организацией движения? Об этом размышляет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков
Максим КАДАКОВ
Максим КАДАКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники ГИБДД на своих участках, там, где они патрулируют дороги в ежедневном режиме, все косяки должны и сами видеть

Сотрудники ГИБДД на своих участках, там, где они патрулируют дороги в ежедневном режиме, все косяки должны и сами видеть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно Госавтоинспекция и общественники запустили проект «Дорожные ловушки», чтобы выявить участки с искусственно созданными условиями для нарушения ПДД и быстро устранить проблемы.

Сообщить о таких местах в городе автомобилистам предлагают онлайн, с помощью специальной формы. Вроде бы, идея хорошая, будем решать вопрос, так сказать, всем миром. Кому, как не водителям, знать, в каких местах движение организовано нелогично и даже опасно, где возрастает риск попадания в аварии.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- Сейчас модно создавать различные цифровые сервисы, группы реагирования, группы решения проблем и т. д. — это все в рамках трендов. Но если мыслить логически, сотрудники ГИБДД на своих участках, там, где они патрулируют дороги в ежедневном режиме, все эти косяки должны и сами видеть. Если где-то криво установлен знак, кто, как не инспектор, первым должен это заметить? В Москве есть места, где, выезжая по крайней левой полосе и пересекая перекресток, попадаешь на встречку, и если вовремя не сдвинешься вправо — прямо в лоб встречным автомобилям. Как так? Не может быть такого, чтобы сотрудники ГИБДД этого не замечали! Именно поэтому мне кажется немного странной эта идея. Она в тренде, но она странная, это все равно что больные будут приходить к доктору и говорить, что «накопились мнения, и уже 100 человек считают, что эту болезнь нужно лечить вот так». Как будто сам доктор не знает, как ее надо лечить.

И еще один момент – ГИБДД уже довольно давно не является истиной в последней инстанции. Когда Госавтоинспекция предписывает что-то изменить на дороге, особенно когда это касается серьезных вмешательств в организацию движения: изменения работы светофора, перевода нерегулируемого перехода в регулируемый, замены разметки — это не значит, что владелец дороги бросится все выполнять. У ГИБДД сейчас совещательный голос. Да, инспекторы участвуют в межведомственных комиссиях, но не за ними последнее слово. Поэтому, когда ГИБДД пишет предписание, владелец дороги говорит — да, идея хорошая, но деньги, которые были отпущены на эту дорогу, уже освоены. Но ваши пожелания обязательно примем к сведению и, возможно, позже это исправим. Ведь разметку сделать — это деньги, светофор поставить – тоже деньги. Если брать Москву, то тут фактически организацией движения занимается ЦОДД, а ГИБДД только следит за соблюдением того порядка, который это ведомство установило.

Автоновости