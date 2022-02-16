Тихий двор в Битцевском лесу: в Ясенево оборудуют современные площадки для спорта и отдыха

Проектное решение экотропы в Соловьином проезде. Фото: mos.ru

Власти Москвы определились с тем, как будет выглядеть один из рекреационных центров буферной зоны вокруг природно-исторического парка «Битцевский лес» в районе Ясенево. Там обновят детские и спортивные площадки, пешеходные маршруты и места для отдыха. Эти преобразования позволят сократить поток людей в центральной части леса, что пойдет на пользу уникальной природной экосистеме.

Часть Битцевского леса, примыкающая к Соловьиному проезду, в этом году станет удобнее для жителей. Вместо бессистемно разбросанных и давно устаревших лавочек и тренажеров здесь появится локальный рекреационный центр «Тихий двор в лесу». Эту территорию сделают экологичнее и современнее.

— Игровые зоны для детей там не организованы, оборудование смонтировано прямо в траве, расставлено хаотично и перемешано со спортивными снарядами, — перечисляет проблемы заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Вокруг большого природного луга, который расположен в центре, нет организованных дорожек и зеленые насаждения просто вытаптываются. Места отдыха вдоль маршрутов установлены в газоне, что неудобно для использования в демисезонный период: после дождя зоны вокруг скамеек размываются и превращаются в грязь.

Возможно, кому-то из местных жителей, за десятилетия привыкших к этой грустной картине, не хочется перемен. Но такие консерваторы оказались в меньшинстве — согласно результатам опроса платформы «Активный гражданин», обустройство новых точек притяжения для посетителей на границе «Битцевского леса» одобрили 79% респондентов. Этот результат понятен: среди жителей района много родителей, а детские площадки в лесу на Соловьином проезде сейчас оставляют желать лучшего.

— Москва — это многогранный город. Иногда можно встретить ужасные детские площадки, которые не дают простора для фантазии и атакуют нас своими ярко-кислотными цветами, — говорит архитектор-градостроитель, старший аналитик Научно-проектного центра «Развитие города» Елена Пудова. — И в то же время есть площадки, созданные с использованием натуральных материалов, которые дают детям самим выбирать сценарий игры и даже создают условия для контролируемого риска — а это очень важно. Совмещение детского отдыха и игры — это классический подход. Если мы посмотрим на детскую площадку в любом дворе, то увидим, что у детской игры нет границ, малыши играют там, где хотят, не разделяя оборудование для спорта и жесткое оборудование.

В Битцевском лесу хотят сохранить уют и тишину на всех 10 гектарах, где будут проводить работы. Уже из названия понятно, что «Тихий двор в лесу» — это не новые торговые центры или автострады. Это замена раскисающих от дождя и непроходимых после сильного снегопада грунтовых тропинок деревянными настилами. Это новые тренажеры из современных материалов и детские площадки, отвечающие всем требованиям безопасности.

— Детские площадки останутся примерно в тех же размерах, но их реорганизуют, — добавляет Сергей Мельников. — Установят новое, более экологичное оборудование и разделят на игровые зоны для разных возрастов. Заменят снаряды и на спортивной площадке. В качестве покрытий на площадках будут использовать мульчу, гравий и песок. Знаковым элементом территории станет уже имеющийся природный луг — вокруг него создадут экотропу с деревянным настилом, в состав которой интегрируют небольшие смотровые площадки с лавочками для отдыха и созерцания живописного ландшафта. Это решение позволит сохранить растения от вытаптывания, а также обеспечит миграционные пути для насекомых и мелких животных под настилом.

Одна из задач специалистов — сделать так, чтобы здесь было комфортно не только жителям Ясенево, но и исконным обитателям Битцевского леса. Сейчас этот уникальный уголок природы ежедневно подвергается серьезному антропогенному прессингу. Даже в самых глухих местах можно встретить шумящих детей, хозяев собак, лыжников зимой или велосипедистов летом. Птицам и зверям, живущим в лесу, такое соседство доставляет неудобства. Но если большинство посетителей Битцы сосредоточатся на тропинках и маршрутах, которые расположатся на периферии дикой природы, то нагрузка на заповедные площади снизится в разы.

— Создание некой буферной зоны сохранит Битцевский лес в его экобалансе и даст жителям возможность пользоваться хорошим благоустройством, — объясняет Елена Пудова. — Но этот вопрос требует очень тонкого подхода к территории: не всякий лес хорош и не любая цивилизованная рекреация принесет бонусы жителям. Изучив местность на спутниковых снимках, можно заметить, что проект будет реализован около существующего луга, а зеленые насаждения практически не тронут.