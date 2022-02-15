Губернатор Александр Дрозденко обозначил основные направления развития социальной сферы Ленинградской области

Губернатор Александр Дрозденко поручил обратить особое внимание на помощь одиноко проживающим инвалидам. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ксения БОГДАНОВА.

Ленинградская область входит в число российских лидеров по предоставлению социальных услуг. В национальном рейтинге регионов по качеству жизни, составленном недавно экспертами РИА Новости, область заняла седьмое место. В своем исследовании аналитики учитывали сразу несколько показателей, в том числе и состояние социальной сферы. Выступая 15 февраля на коллегии областного комитета по социальной защите населения, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обозначил основные направления развития социальной сферы региона.

- По социальным вопросам Ленинградская область достойно смотрится на уровне соседних субъектов Северо-Запада и по стране в целом, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Наш бюджет абсолютно социально-ориентированный. Объем средств, выделяемый на социальную защиту, по итогам 2021 года составил более 22,5 миллиардов рублей. В том числе на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам выделено 17 миллиардов рублей, что на 23% больше, чем в 2020 году, и в пять раз больше, чем в 2016 году.

На социальное обслуживание граждан регион в прошлом году направил более 5 миллиардов рублей. Еще около 400 миллионов было выделено на укрепление материально-технической базы социальных учреждений. Сегодня только в государственных организациях социального обслуживания региона работают более 5 тысяч сотрудников. В целом финансирование социальной сферы Ленинградской области за 5 лет увеличилось почти в два раза.

Александр Дрозденко отметил, что в социальной сфере сегодня внедряются принципы адресной помощи: очень важно, чтобы поддержка была эффективной и оказывалась именно тем, кто в ней нуждается. Большую роль в этом сыграло принятие в регионе Социального кодекса.

- Сегодня Ленинградская область – один из лидеров в РФ по предоставлению социальных услуг, – рассказал Александр Дрозденко. – Причем 58,7% поставщиков социальных услуг – негосударственные предприятия.

Губернатор подчеркнул, что область выполняет все взятые на себя обязательства по социальным услугам.

- У нас сегодня нет очереди ни на одну из форм обслуживания. Важно не только предъявлять требования к качеству, но и ежедневно обеспечивать выполнение этих услуг, - добавил глава региона.

Особое внимание губернатор предложил уделить поддержке одиноко проживающим инвалидам. Александр Дрозденко поручил проработать и внедрит в регионе лучшие практики помощи таким людям.

- Когда мы говорим о проблемах конкретного человека, мы должны поставить себя на его место, чтобы понять, какая именно помощь ему нужна, - отметил губернатор.

В рамках оказания адресной помощи Ленинградская область разрабатывает меры поддержки женщин с детьми, подвергшихся насилию в семье, внедряет адаптированные образовательные программы по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и программы медицинской помощи детям, родившимся преждевременно на сроке 22 недели.

По словам председателя комитета по социальной защите населения Анастасии Толмачевой, минувший 2021 год стал для сферы социальной защиты региона годом роста. - Пандемия, социально-экономические изменения, динамика перенастройки системы поддержки однозначно способствовали развитию и усилению команды, еще большему ее сплочению, - рассказала Анастасия Толмачева.

Главными достижениями соцсферы Ленинградской области, по мнению главы комитета, являются эффективные изменения в Социальном кодексе, реализация национального проекта «Демография», рост объема негосударственных организаций социальных услуг, а также укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания.