Принц Эндрю урегулировал иск по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, заплатив жертве

Принц Эндрю поставил свою подпись под соглашением об урегулировании, так и не признав ни одного из выдвинутых против него обвинений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на то, что подавшая против британского принца Эндрю иск и обвинившая его в изнасиловании Вирджиния Робертс-Джуффре неоднократно заявляла, что ей важно торжество справедливости, она согласилась отозвать свои претензии в обмен на «существенное пожертвование в поддержку ее прав».

Заплатит, разумеется, принц. По словам Робертс-Джуффре, он неоднократно занимался с ней сексом против ее согласия, когда она еще не достигла совершеннолетия.

Совершалось все это якобы по приказу американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым принц водил дружбу. Сам Эпштейн покончил с собой в нью-йоркском КПЗ, куда был заключен в ожидании суда по обвинению в педофилии и принуждении несовершеннолетних к занятию сексом.

Примечательно, что одной из свидетельствовавших против Эпштейна была все та же Робертс-Джуффре, ранее получавшая круглые суммы в обмен на отзыв своих исков.

Принц Эндрю поставил свою подпись под соглашением об урегулировании, так и не признав ни одного из выдвинутых против него обвинений.

Помимо материальных издержек Эндрю уже понес огромные репутационные потери: Букингемский дворец отлучил его от выполнения королевских обязанностей, воинских званий, а также лишил его титула «Ваше королевское высочество».