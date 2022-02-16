К Земле приближается мега-комета размером с три Москвы

Мега-комету "открыли" два раза - сначала в 2021 году, потом в 2014.

Более 150 километров в поперечнике – такой размер приписывали комете, влетевшей в Солнечную систему. По началу ее вообще приняли за малую планету.

В августе 2021 года астрономы убедились, что огромная небесная странница существует на самом деле, и признали, что впервые она «показалась» в 2014 году на снимке, полученном в ходе обзора неба по проекту «Темная энергия» (Dark Energy Survey). Едва различимое пятнышко кометы разглядели космолог Гэри Бернштейн (Gary Bernstein) из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) и Педро Бернардинелли (Pedro Bernardinelli), аспирант Вашингтонского университета (University of Washington). Комета Бернардинелли — Бернштейна (Comet Bernardinelli-Bernstein) – такое название она получила вместе с условным обозначением C/2014 UN271.

Комета Бернардинелли — Бернштейна сблизится с Солнцем в 2031 году.

Ныне Эммануэль Лелуш (Emmanuel Lellouch) из Observatoire de Paris и её коллеги уточнили размеры кометы, перепроверив данные, полученные с помощью радиотелескопов, расположенных в пустыне Атакама (Atacama Large Millimeter Array in South America).

Астрономы проанализировали картину микроволнового излучения, исходящего от кометы. И пришли к выводу, что она меньше, чем казалось: «всего» 137 километров в поперечнике. Но и такого размера достаточно, чтобы считать комету крупнейшей из всех наблюдаемых. Она примерно в 6 раз больше Фобоса (25 км) - спутника Марса, почти в два раза большей кометы Хейля-Боппа (Hale-Bopp) – прежней рекордсменки с поперечником в 74 километра и примерно в 100 раз крупнее «обычных» комет.

Мега-комета на небе.

Из расчетов следует: мега-комета Бернардинелли — Бернштейна движется по вытянутой траектории, облетает Солнце за 5,5 миллионов лет, удаляясь от него на один световой год – это примерно четверть расстояния до ближайшей звезды Альфа Центавра.

Орбита мега-кометы.

На минимальном расстоянии от Солнца C/2014 UN271 окажется в январе 2031 года. Орбиту Земли не пересечет – пролетит не ближе орбиты Сатурна. В это время астрономы присмотрятся к небесной страннице максимально внимательно и предскажут ее дальнейшую судьбу и уточнят происхождение. Пока они считают, что комета начала свое странствие из Облака Оорта – гигантского пузыря, окружающего Солнечную систему и наполненного миллиардами довольно крупных ледяных и каменных глыб. Какие-то силы ее оттуда вытолкнули.

Кстати, облако Оорта в любой момент может вытолкнуть какую-нибудь другую глыбу – столь же чудовищного размера – и нацелить ее уже на Землю. Астрономы не исключают вероятность визита такого «терминатора». И полагают, что облако Оорта регулярно пополняет число комет, которые циркулируют по Солнечной системе и порою падают на планеты. Или на Луну. Оставляют гигантские кратеры. К счастью, монстры размером с C/2014 UN271 Землю, похоже, не бомбили – по крайней мере в то время, когда на ней уже зародилась жизнь. После столкновения с глыбой в сто с лишним километров в поперечнике никакой жизни бы уже не осталось.