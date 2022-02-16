Соне, как русалочке, легче в воде, чем на суше

Соня обожает плавать в бассейне. Гораздо больше, чем ходить. «Прирожденная русалка» - немного грустно шутит тренер. В воде Соня как здоровая - чувствует себя легко, уверенно. Тело слушается, и кажется, что вот сейчас она поднимется по лесенке и побежит с другими девчонками в раздевалку. Но на суше уверенность мгновенно пропадает, ноги разъезжаются, и Соня падает, словно она и правда русалка, выброшенная на берег.

Детский церебральный паралич (ДЦП) – диагноз, который стоит в ее карте с самого рождения. Ох, как это обидно и не честно! Ведь беременность была идеальной, родители – здоровы, Соню так ждали! Но прямо во время родов вокруг шеи здорового младенца затянулась петля из пуповины, и по сути девочка родилась повешенной.

Врачи кинулись спасать: реанимация, ИВЛ, искусственное вскармливание, ежедневные процедуры и осмотры… Несчастной маме оставалось только сцеживать никому не нужное молоко, плакать и ждать.

Драгоценный курлычащий кулек выдали родителям через полтора месяца. А еще через месяц врачи поликлиники начали писать к нему «инструкцию по эксплуатации». В документах значилось, что в результате родовой травмы у Сони «ДЦП, осложненное эпилепсией» со всеми вытекающими. Игрушки падали из рук, ноги подгибались, голова болталась на шее, как у игрушечной лошадки. Но страшнее всего было, когда девочка переставала бессмысленно размахивать не слушающимися конечностями и на время замирала, словно наливаясь серым гранитом. Это означало, что прямо в этот самый момент эпилепсия грызет мозг Сони, заставляя его забыть то одно, то другое едва выстраданное умение. И самое печальное, что именно походы в бассейн провоцировали приступы чем дальше, тем больше. Так пришлось расстаться с "русалочьей мечтой".

Ходить еще не умеет, плавать уже запретили - маленькая хохотушка понуро лежит в кровати и, едва появляется кто-то из взрослых, рвется встать. Хотя бы на пару секунд, хотя бы за ручку. А сразу после этого рисовать! Большими мазками по ватману, выкрашивая все в самые яркие цвета. Там, внутри покалеченного тела, Соня обычный пятилетний ребенок, которых обожает яркое, скакать, обниматься, вкусное, хватать все подряд и везде совать свой любопытный курносый нос. Но без помощи у нее не получается даже привстать с кровати.

- Мы ухнули на лечение дочери все, что было отложено на «черный день» - рассказывает мама. – Сейчас пытаемся получить курс реабилитации по ОМС. Один раз это даже получилось, но теперь, из-за коронавируса, все программы отложились и мы ждем, ждем, ждем…

Как говорят доктора, в Сонином случае самое важное не упустить время. После первых же курсов девочка научилась немного стоять, хотя до этого только лежала. Врачи говорят, что если заниматься постоянно, она нагонит большую часть положенных ей умений. Но стоит курс 250 тысяч рублей. Для родителей Сони это нереальные деньги. Пожалуйста, помогите.

Звоните: +7 (499) 500-14-15

Пишите: info@life-line.ru

Помочь Соне можно, отправив со своего телефона смс с текстом: life [пробел] cумма, например: life 200 на номер 3116.

Реквизиты благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

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