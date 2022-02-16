Ошибка священника: Из-за нарушения обряда тысячи американцев стали считаться некрещеными

Ошибка повлекла за собой целое расследование, точку в котором поставил Ватикан Фото: Shutterstock

Католическая Церковь в США провела расследование в отношении преподобного Андреса Аранго из Финикса и пришла к выводу: обряды крещения, которые этот священник проводил на протяжении многих лет, нельзя считать действительными.

Всему виной незначительное искажение в произносимой при крещении словесной формуле: «Мы крестим тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», – произносил священник. Тогда как должен был использовать слова «Я крещу».

Эта ошибка повлекла за собой целое расследование, точку в котором поставил Ватикан, заявивший, что применение подобной формулы при крещении недопустимо.

– Мне грустно узнать, что я совершал недействительные крещения на протяжении всего своего служения в сане священника, регулярно используя неправильную формулу. Я глубоко сожалею о своей ошибке и о том, как это повлияло на многих людей в приходе и в других местах, – заявил святой отец перед тем как уйти в добровольную отставку.

По определению представителей католической Церкви, подобные нарушения в крещении приводят к тому, что некоторые другие действия, связанные с верой (например, венчание) также становятся недействительными.

Как выходить из этой ситуации в епархии не пояснили, а сам священник, по словам журналистов The New York Times, общаться с ними отказался.