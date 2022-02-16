Форма одежды — вышиванки и гимн СССР на Майдане: Как Украина отмечает "день невторжения Путина"

Вот он и пришел наконец-то, этот "день невторжения Путина". То есть "День еднання" Украины, новый праздник, учрежденный президентом Зеленским пару дней назад. Фото: REUTERS

Вот он и пришел наконец-то, этот "день невторжения Путина". То есть "День еднання" Украины, новый праздник, учрежденный президентом Зеленским пару дней назад. В Незалежной готовились к нему быстро, но тщательно. Агентство Reuters зачем-то запустило в ночь прямую трансляцию с Майдана в Киеве. Очень ждали, когда на центральную площадь украинской столицы, ревя моторами, ворвутся русские танки. Зрелища не получилось, Путин не вторгся, а на Майдане кто-то на всю мощь врубил гимн Советского Союза. Не иначе как диверсанты.

МЫ ПО СРЕДАМ НЕ ВОЮЕМ

В общем, Путин всех, ожидающих вторжения, разочаровал. Настолько, что британская Mirror, которая со ссылкой на данные американской разведки, что "российское вторжение" случится в среду в 4 утра по Московскому времени, с досады плюнула и переделала заголовок, что, мол, теперь Путин может вторгнуться в любой момент. Чтобы на Украине особо не расхолаживались.

- Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду, - "объяснил" немецкому телеканалу Welt постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

А накануне «Дня Еднання» родителям украинских детей прислали СМС из школ. От родителей потребовали с утра одеть детей в школу в вышиванки, потому что в классах дети будут не только слушать и "спивать гимн", но и смотреть патриотическое кино, одобренное Минобразования Украины. Родители переслали такие СМС журналистам. Одна из СМС гласит: " Добрий день! Перезидента України. 16 лютого - День єднання. Завтра приходимо у вишиванках. О 10.00 лунатиме гімн України". Грядущее торжество украинства среди детей несколько омрачил тот факт, что многие школы и вузы перешли на дистанционку, а школы, где учатся дети украинской элиты, вообще, закрылись в связи с эвакуацией учеников родителями на Запад. Но директора школ выкрутились! Родителям сказали, чтобы дети выходили на связь в вышиванках по ЗУМу, а у кого вышиванок нет, пусть просто снимут повешенный дома украинский флаг, можно и без ребенка.

Новый праздник "День Еднання (единения)", учрежденный Зеленским в честь того, что Россия не напала, гремит по всей Украине Фото: REUTERS

"СИНИЕ И ЖЕЛТЫЕ, С ПРАЗДНИКОМ"

Президент Зеленский записал поутру новое видеообращение, в кадре он был вместе с женой. Семья ведь также должна показать «еднання». Тем более, надо показать, что первая леди не сбежала в ожидании вторжения.

- Сегодня важный день – день единения нас всех... И мы дома, мы на Украине, - обратился к украинцам Зеленский. - И никто наш дом не будет любить так, как мы. С днем единения, сине-желтые.

Вот насчет этих "синих" и "желтых" почему-то сразу полезли ассоциации...

Примечательно, что призвавший развешивать в «День еднання» везде флаги и желтые и синие ленточки Зеленский записал свое видео и без флага, и без лент. Правда, флаг он потом поднял в Борисполе, куда приехал, чтобы отправиться в однодневное турне по городам Украины и соединить собой Ровно и Мариуполь.

СПИВАЮТ ВСЕ!

А ровно в 10-00 утра по киевскому времени зал заседаний Верховной рады заполнился слаженным пением украинского гимна. "Ще не вмерла" звучала торжественно. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что пели не депутаты в зале, а профессиональный хор на балконе. Сами же депутаты стояли с кулаками на груди и жестко сомкнутыми челюстями. Видимо, не хотели впускать в себя штамм "омикрон", который мог прилететь от соседа по залу и сверху от хора.

РАБОТАЮТ ВСЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ УКРАИНЫ!

Смотреть на Украине телевидение в «День еднання» явно не стоит. Этого не надо делать, чтобы сохранить свою психику, и в любой другой день, но в «День еднання» – особенно. Потому что Зеленский и его команда устроили на украинском ТВ "Марафон единения". То есть, весь день будут выступать чиновники Украины разного уровня, которые станут подробно рассказывать, как они, оптом и в розницу, победили "злочинного Путина" так, что он в итоге «не напал».

Примечательно, что в этом "Марафоне" согласились участвовать практически все телеканалы страны — 61 штука. Не побрезговал ни один. И это еще надо учесть, что телеканалов за прошедший год на Украине стало резко меньше. Потому что все каналы, которые не ратовали каждый час за войну с Россией, были жестко закрыты решением Совета по нацбезопасности Украины.

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