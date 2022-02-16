Дмитрий Песков: Обращение Путина после обращения Байдена не планируется

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«...Обращаюсь и к гражданам России - вы нам не враги, - это фрагмент обращения президента США, которое прозвучало в среду, 16 февраля. - И я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которым у вас такие глубокие связи».

- ...Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, а не планируется ли в ответ на обращение президента Байдена обращение президента Путина? - спросил журналист «Комсомольской правды» у официального представителя Кремля. - Не конкретно, допустим, а...

- Вы имеете в виду, с призывом не нападать на Канаду? - пошутил Песков.

- Я не знаю. Но…

- Нет, не планируется.

- Может, объяснить какую-то нашу позицию. И, может быть, обращение - и к россиянам, и к украинцам, и вообще к народам мира?

- Нет, не планируется.

- А почему?

- Потому что, во-первых, президент постоянно разъясняет всему миру, за последнюю неделю несколько раз уже были пресс-конференции президента, где, отвечая на вопросы, он весьма исчерпывающе излагал позицию Российской Федерации.

А объяснять всему миру, почему она не делает то, что… Почему Россия не делает то, что от нее, фактически, информационно чуть ли не требуют Соединенные Штаты Америки и европейские столицы, - ну, наверное, было бы неразумно. Я имею в виду, почему Россия не нападает на Украину.

- Спасибо.