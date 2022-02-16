"ВКонтакте" представила ленту трендов "Актуальное" — нейросети покажут пользователю главные события

С сегодняшнего дня протестировать "Актуальное" смогут все желающие

ВКонтакте создала нейросеть, которая способна анализировать миллионы постов ежесекундно и в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня "Актуальное". В её основе лежит алгоритм: он находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем автоматически группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам. С новой лентой читателям будет легко оставаться в курсе важных событий и составлять собственное мнение о происходящем, а авторам, сообществам и медиа — получать дополнительный охват и новую аудиторию.

С сегодняшнего дня протестировать "Актуальное" смогут все желающие: лента будет доступна в новой версии мобильного приложения соцсети и по прямой ссылке. Команда ВКонтакте будет развивать продукт и внимательно следить за экспериментом и обратной связью. На первом этапе алгоритм анализирует наиболее актуальные и заметные записи от сообществ и пользователей. Глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться.

Алгоритм не только анализирует и предсказывает обсуждаемость разных тем, но и учитывает интересы каждого человека при формировании ленты. Формат сюжетов помогает быстро ознакомиться с темой, а при желании — погрузиться в подборку детальнее, изучить разные мнения и перейти в сообщество или на сайт первоисточника.

"Актуальное" собирает посты не только от медиа, но и от пабликов, блогеров, лидеров мнений и других пользователей: отзывы о фильмах, мнения о новинках из мира технологий и игр. Вредоносные материалы и недостоверную информацию фильтруют спам-аналитики: они оперативно рассматривают жалобы на контент.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Каждый день ВКонтакте создаются миллионы публикаций, это самые разные форматы, темы и мнения от авторов любого масштаба — от крупных медиа до локальных лидеров мнений. Сегодня в рамках эксперимента мы представляем новый подход к анализу контента — он основан на технологиях машинного обучения, которые создала команда ВКонтакте. Мы верим, что лента трендов Актуальное станет важной точкой роста внимания аудитории к авторам, которые ориентированы на освещение событий, происходящих и обсуждаемых здесь и сейчас. Актуальное поможет быстро узнавать о самых обсуждаемых темах и событиях в стране и мире».

ВКонтакте — крупнейшая платформа в России для создания и продвижения контента. Соцсеть развивает экосистему инструментов для авторов и пабликов: это ленты новостей и рекомендаций, партнёрская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и многие другие сервисы. В мобильном приложении VK уже работают тематические ленты. Каждая отображается в отдельной вкладке и посвящена своей сфере — например, стилю, науке, арту или туризму.