Орнитологи ищут рациональное объяснение массовому суициду дроздов в Мексике

Поведение птиц, ведущее к самоуничтожению, считается феноменом в научном мире Фото: REUTERS

В Мексике жители города Куаутемок пожаловались на массовую гибель перелетных птиц. Они буквально начали пикировать на землю с неба в стиле истребителей-камикадзе. Видео, на которых городские тротуары устланы телами погибших дроздов, быстро разлетелись по сети. Каждую зиму желтоголовые дрозды отправляются на зимовку из Канады на юг Мексики. И раньше орнитологи никогда не фиксировали необычных происшествий, связанных с этими стаями. Однако нынешнее событие из ряда вон.

Поведение птиц, ведущее к самоуничтожению, считается феноменом в научном мире. До сих пор ученые не могут найти ни экологического, ни геофизического объяснения этим случаям.

Местные ветеринары, которые осматривали тела дроздов, предположили, что они могли погибнуть из-за токсичных паров или от удара электрического тока (довольно часто птицы ночуют на линиях электропередач).

Интернет-пользователи выдвигают свои версии. Одни утверждают, что птицы погибли в результате столкновения с твердой поверхностью. Эту точку зрения разделяет эколог Британского центра экологии и гидрологии Ричард Бротон. Он пояснил, что стаю дроздов могло напугать появление хищной птицы, после чего стая неудачно сманеврировала и часть особей столкнулась с препятствием. Однако с этой версией не согласился орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Романов.

- Птицы адаптированы к внезапному нападению хищников. Есть такое явление мурмурация, когда птицы специально собираются в стаю, чтобы уйти от преследования. Тогда у хищника возникает несколько жертв, и в итоге он промахивается, - пояснил kp.ru Владимир Романов.

По словам эксперта, ответить на вопрос о причинах массовой гибели птиц можно после вскрытия и изучения района, где произошла трагедия. Необходимо проанализировать наличие ветроопор, проводов, которые не защищены от птиц. Влияние могут оказать туман и другие погодные факторы.

- Мы сталкивались с массовой гибелью птиц при различных загрязнениях воздуха. Когда в районе присутствуют выбросы в атмосферу, то агрессивные кислотные смеси, смешавшись с водой, могут вызвать у пролетающей стаи ожоги легких и соответственно массовую гибель, - продолжает орнитолог. - Также бывают случаи, когда популяцию посетил патогенный вирус, например, в сочетании с загрязняющим агентом это может привести к гибели.

Похожая история с гибелью птиц произошла в начале 2011 года. Тогда смерть черных дроздов зафиксировали в американском городе Биб, штат Арканзас. Погибли около трех тысяч птиц. Через несколько дней та же история повторилась в Луизиане. Следом пришли печальные новости о гибели птиц в Румынии, галок в шведском городе Фальчепинг и горлиц - в пригороде Венеции.

Расследование показало, что все птицы в разных городах погибли от причин, не связанных между собой. В Арканзасе черные дрозды погибли от испуга из-за праздничных фейерверков (стая переполошилась и потеряла ориентацию в пространстве, сталкиваясь со встречными стенами домов). В Луизиане тушки птиц были найдены возле ЛЭП поэтому скорее всего, они погибли из-за столкновения с ними. Итальянские горлицы стали жертвами обжорства, а румынские птицы - алкогольного опьянения (в их телах обнаружили забродивший виноград). Наконец, шведские галки погибли в результате столкновения с автомобилями.