В Москве родители прощали судимого педофила, пока их 13-летняя дочь не сбежала к нему снова

По неизвестной причине, полицейские не стали задерживать 21-летнего Алексея и отпустили мужчину домой. Фото: СОЦСЕТИ

Жуткая и запутанная история произошла в начале этого года в Москве. 1 января 13-летняя школьница Алина К.* вместе с мамой и отчимом отправилась в кинотеатр рядом с их домом на Симферопольском бульваре. После сеанса девочка отпросилась у мамы в туалет и исчезла. Школьница просто пропала, ее телефон был постоянно занят, а потом и вовсе отключился. 32-летняя Мать девочки Марина С.* обыскала уборную и весь торговый центр, но Алина просто пропала.

Женщина проверила геолокацию телефона дочери. Карта показывала, что телефон Алины находится в жилом доме на улице Херсонская - в 5 километрах от кинотеатра. Однако, в полицию Марина почему-то обращаться не стала. Женщина решила, что дочь, вероятно, убежала из дома к молодому человеку - некоему 16-летнему Алексею, с которым девочка познакомилась в декабре. Родители тогда не особо заострили на этом внимание, ведь парень, по словам девочки, тоже был школьником. Надеясь, что Алина скоро сама одумается и вернется, Марина с мужем просто отправилась домой.

Сутки спустя школьница так и не появилась дома. Мать решила проверить детализацию звонков Алины и увидела, что когда дочь ушла в туалет, она сразу позвонила на незнакомый номер. Предположив, что это номер Алексея, женщина написала смс с просьбой отправить девочку домой. В ответ ей написали, что не знают, где находится ее дочь.

И только после этого Марина решила, что ее дочь может быть в опасности и написала заявление в полицию о пропаже 13-летнего ребенка.

Еще спустя сутки, 3 января, Марине позвонили из полиции и сообщили, что Алина найдена. Вместе с ней в отдел полиции по Нагорному району Москвы доставили и загадочного «друга» девочки - Алексея. Того самого школьника, который на деле оказался 21-летним судимым за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«В присутствии матери и сотрудников полиции, 13-летняя Алина К.* рассказала, что у нее с 21-летним Алексеем Т.* был половой контакт. Молодой человек совершенно спокойно подтвердил слова школьницы и заявил, что он знает о возрасте ребенка и о возможных последствиях за свои действия. В ходе проверки Алексея по базам было установлено, что в 2019 году мужчина уже был судим по части 1 статьи 134 УК РФ - Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Мама пострадавшей школьницы также не стала писать заявление на «друга» дочери за растление ее ребенка, ограничившись серьезным разговором с молодым человеком. Фото: СОЦСЕТИ

Однако, на этом история не закончилась. По неизвестной причине, полицейские не стали задерживать 21-летнего Алексея и отпустили мужчину домой. Мама пострадавшей школьницы также не стала писать заявление на «друга» дочери за растление ее ребенка, ограничившись серьезным разговором с молодым человеком.

Почти две недели спустя, 14 января, Алина снова сбежала из дома. На этот раз девочка оставила маме записку, сообщив, что их взгляды на жизнь не совпадают и более с родителями школьница жить не намерена. Прочитав прощальное послание дочери, Марина сразу позвонила сотруднику отдела по делам несовершеннолетних. Инспектор ОДН отдела полиции по Нагорному району пообещала женщине, что сейчас позвонит Алексею и, если Алина у него, попросит мужчину отправить девочку домой.

Вскоре на телефон Марине позвонил сам Алексей. Мужчина был разгневан тем, что женщина натравливает на него полицейских и обвиняет его в уходе дочери из дома. Марина попросила Алексея помочь разыскать ее дочь, ведь в последнее время девочка общалась только с ним. Алексей согласился и через несколько часов сообщил Марине, что нашел Алину, гуляющей в парке в соседнем районе. По словам мужчины, он посадил школьницу на автобус и отправил ее домой. Прошло несколько часов, но ребенок дома так и не появился. Алексей больше на контакт не выходил и Марина решила снова обратиться за помощью в полицию, где написала еще одно заявление. На следующий день, 15 января, полицейские нашли школьницу и передали ее родителям.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ранее судимый за аналогичное преступление 21-летний москвич Алексей Т.* в период с 1 января по 11 февраля текущего года неоднократно вступал в половую связь с 13-летней Алиной К.* Также в этот период мужчина просил девочку изготавливать для него фотографии интимного характера и присылать ему их посредством социальных сетей. В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 134 УК РФ - Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и по части 2 статьи 135 УК РФ - Развратные действия совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

О случившемся было доложено в Следственный комитет. Алексей был задержан и полностью изобличен в совершении этих преступлений. Мужчина выставлен на сторожевой контроль. В настоящий момент ему избирается мера пресечения. Оперативники продолжают расследование произошедшего и разбираются в деталях этой истории.

Пострадавшая девочка сейчас находится дома с родителями. Теперь она ограждена от влияния возрастного возлюбленного. Примечательно, что мать школьницы, ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.