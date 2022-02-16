Скандал, потрясший Британию: при разводе герцог предоставил список из 88 любовников жены и компрометирующие фото

По воспоминаниям современников, природа наградила герцогиню не только блестящими внешними данными, а еще и тем, что сегодня предпочитают называть сексуальностью. Фото: EAST NEWS

У аристократов – почти все, как и у обычных людей: страсти, страдания, скандалы. Так было всегда. По крайней мере, все в эти рассказы верили. Но с появлением сначала фотоаппаратов, а потом и видеокамер, в красочных описаниях нужда отпала, и охочая до подробностей и жареных фактов публика получила возможность удостовериться в том, что некоторые короли, принцессы или, например, герцогини могут вытворять такое, от чего приличный человек, как минимум, засмущается.

Судьбе британской герцогини Аргайл суждено было сложиться так, что в историю она вошла как «Грязная герцогиня». Виной тому стали несколько фотографий…

НИМФЕТКА И ДЕНЬГИ

У ее родителей не было никаких титулов. Но зато были деньги: отец родившейся в 1912 году Маргарет Уигхэм был председателем совета директоров крупной корпорации.

Она была не просто красива. По многочисленным воспоминаниям, природа наградила ее не только блестящими внешними данными, а еще и тем, что сегодня предпочитают называть невероятной сексуальностью. Маргарет, как набоковская Лолита, с юного возраста притягивала взгляды мужчин.

В возрасте 16-и лет она закрутила свой первый роман: во время отдыха на богатом курорте влюбилась в актера Дэвида Нивена. Дело зашло далеко и закончилось плохо: Маргарет забеременела, родители настояли на аборте.

Эта история не вошла в сценарий снятого и показанного по британскому ТВ фильма «Очень британский скандал», напомнивший всем о «Грязной герцогине». Авторы сценария не нашли хоть каких-нибудь подтверждений тому, что 18-летний на тот момент Нивен вообще когда-либо встречался с Маргарет Уигхэм.

Маргарет в 1931 году. Фото: EAST NEWS

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

Теперь уже дело десятое: была ли эта история, извлекла ли из нее Маргарет, хоть какой-то урок. Но список ее любовников начал быстро разрастаться. О ее связях с женатыми принцами, баронами, крупными военачальниками судачили все. Хотя никто не мог (или не пытался) предъявить свидетельств любвеобильности молодой красотки, которую представили даже королю.

В 1930 году Британией правил Георг V. Маргарет так очаровала монарха, что его, надо отметить, вполне невинное благорасположение к ней не осталось незамеченным: десятки наследников благородных фамилий стали добиваться руки дочери богача.

Маргарет не замедлила с выбором и приняла предложение руки и сердца от 7-го графа Уорвика, Чарльза Гревилла.

До свадьбы дело не дошло. Причиной разрыва помолвки стала новая любовь несостоявшейся графини, быстро выскочившей замуж за другого мужчину – американского предпринимателя Чарльза Суини. В день свадьбы она ей подарили фамильное украшение – три нитки жемчуга, скрепленные бриллиантовым аграфом.

Маргарет с супругом, графом Уорвика, Чарльзом Гревиллом. Фото: EAST NEWS

МАКСИМУМ СЕКСА

В браке родились сын и дочь, после чего супруги вдруг разошлись. В совместном заявлении, как и принято в приличном обществе, в качестве причины развода были указаны «непримиримые разногласия», но близко знавшие парочку заверяли, что мистер Суини бросил свою супругу за ее чрезмерные сексуальные аппетиты. Поговаривали также, что после несчастного случая (Маргарет якобы упала в шахту лифта, но выжила, лишь потому, что смогла зацепиться за трос) она стала нимфоманкой, главной целью жизни которой являлось получение сексуальных наслаждений.

В 35 лет став свободной от уз брака женщиной с весьма неоднозначной репутацией и кучей денег, меняя любовников, она не спешила с окончательным выбором, понимая, что если уж и во второй раз отправляться к алтарю, то идти к нему надо не просто с респектабельным джентльменом, а с настоящим аристократом.

И Ян Дуглас Кэмпбелл, 11-ый герцог Аргайл, не замедлил оказаться у нее в постели. В 1951 году Маргарет стала герцогиней. Для герцога этот брак также был вторым, наследники у него были, так что жизнь супругов, по признанию самой Маргарет «казалась устланной розами». Но даже в Букингемском дворце шептались, что, мол, брак этот был заключен по расчету – деньги в обмен на титул.

Вероятно, так оно и было. Герцог Аргайл уже в первый месяц совместной жизни узнал, что у его жены есть куча любовников. Не оправдал он и чрезмерных требований Маргарет в плане интимном. Хотя впоследствии, на суде адвокаты герцогини заявляли, что это сам Аргайл оказался чуть ли не импотентом, вот и пришлось молодой и здоровой женщине компенсировать немощь благоверного на стороне с шансонье Морисом Шевалье, комиком Бобом Хоупом и еще добрым десятком знаменитых и не очень, но не имеющих к ней никаких претензий джентльменов.

Герцог Аргайл уже в первый месяц совместной жизни узнал, что у его жены есть куча любовников. Фото: ru.wikipedia.org

ДОМАШНЕЕ ПОРНО ГЕРЦОГИНИ

Обыденный развод герцога не устраивал, ведь в таком случае ему пришлось бы делить с Маргарет те гроши, что были у него до брака. А вот если ему удастся доказать, что жена напропалую изменяла ему с первым встречным, то он смог бы рассчитывать и на солидную долю от ее приданого.

Его адвокаты пытались заполучить письменные свидетельства любовников Маргарет, герцог лично нанимал частных детективов, но кроме сплетен доказательств измен добыть не удалось. А разговоры уже никого и не интересовали, все жаждали грязи.

В Лондоне поговаривали, что в особняке Маргарет (к тому времени супруги уже проживали раздельно) есть специальная комната, в которой ненастная герцогиня предается сексуальным утехам. Кэмпбелл решает отправить в этот дом специально нанятого слесаря, который должен добыть доказательства того, что герцогиня – нимфоманка, а ее муж-герцог уже давно является обладателем еще одного титула – рогоносца.

Слесарь принес герцогу кое-что поважнее фаллоимитаторов, наручников и плеток: он нашел в спальне Маргарет ее интимный дневник, между страниц которого лежали 13 фотографий.

В тетради герцогиня Аргайл зачем-то собственноручно записывала некоторые свои сексуальные приключении и имена мужчин, прошедших через ее постель. Всего она поверила дневнику более 80 имен. А на фотографиях, сделанных новомодным на тот момент «Полароидом», была запечатлена голая дама, ублажавшая орально мужчину, чье лицо не вошло в кадр. Голую женщину, изображенную на снимке вполоборота, легко было опознать даже без жемчужного ожерелья с алмазным аграфом, который она зачем-то оставила на себе. Пикантности находки придавал и еще один факт – «Полароиды» не имели функции отложенной съемки, и, значит, в оргии принимал участие кто-то третий, нажавший на кнопку фотоаппарата.

ЗАЩИТЫ НЕ БУДЕТ

Суд был скандальным. И долгим: судьи смаковали каждую деталь, требовали все новых и новых подробностей. Их интересовало все. И каждое слово, произнесенное в зале суда, разумеется, мгновенно оказывалось на страницах британских газет. В Англии этот развод стал первым в числе самых скандальных среди представителей аристократии. Никогда еще домашнее порно не становилось доказательством неверности титулованной особы.

Адвокаты герцога представили судьям список из 88 имен, с которыми, по мнению истца, спала его жена. Далеко не все они значились в письменных откровениях Маргарет, некоторых, не значившихся в них герцог Аргайл давно подозревал в интимных отношениях со своей второй половиной.

Маргарет с актером Ричардом Тоддом, 1969 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокатов герцогини на процессе не было. Маргарет просто отказалась себя защищать. Говорят, что она, прекрасно понимая, в каких грехах ее будут обвинять, заявила: «Я не виновата, что кому-то это не нравится, и у них ничего не получается. Мне секс нравится, и я очень хороша в этом». Есть и еще одна версия по этому поводу. Среди представленных герцогом имен были и высокопоставленные особы - приверженцы однополой любви. И герцогиня предпочла не оспаривать свои половые связи с ними, поскольку в то время в Британии гомосексуалистам грозила тюрьма.

Судьи развели Кэмпбеллов. И зачем-то включили в свой вердикт имена двух мужчин, которые, по их мнению, и резвились в тот злополучный день в компании с герцогиней. Киноактера Дугласа Фэрбенкса вычислили по почерку: на одной из найденных фотографий было написано «Думаю о тебе». А зятя Уинстона Черчилля, госсекретаря по делам колоний Дункана Сэндиса – по «Полароиду», которые были тогда в Англии наперечет. В документе также судьи назвали Маргарет «совершенно беспорядочной женщиной».

После развода репутация Маргарет была окончательно испорчена. У нее не осталось ни титула, ни друзей, ни родственников. Титул отняли, самые близкие когда-то люди отказались от общения с ней. Но остались деньги. Хотя их, похоже, было не так много, так как в 1975 году свет увидели мемуары, которые экс-аристократка назвала «Не забывай».

Герцогиня Аргайл в 1991 г. Фото: ru.wikipedia.org

Жизнь «Грязной герцогини» закончилась скромно: последние годы своей жизни она провела в дешевеньком доме престарелых, где и умерла в 1993 году, так и не признав свое участие в фотосъемке. Кому она завещала выдавший ее жемчуг с аграфом – осталось неизвестным.