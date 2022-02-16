Легкомоторный самолет S7 перевернулся в подмосковном Ступино

Пилот, который находился за штурвалом, сумел сам выбраться из кабины

На подмосковном аэродроме под Ступино перевернулся легкомоторный самолет, принадлежащий компании S7. У деревни Торбеево вот уже несколько лет действует аэродром, на котором известная авиакомпания готовит пилотов малой авиации.

По информации kp.ru, все произошло около 15:35.

По словам источника в экстренных службах, одноместный самолет PZL-104 Wilga польского производства совершал тренировочный полет, но после посадки выкатился на скорости за пределы взлетно-посадочной полосы и перевернулся.

- Возгорания и розлива топлива не было. По предварительной информации никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

На подмосковном аэродроме под Ступино перевернулся легкомоторный самолет, принадлежащий компании S7.

- Пилот, сидевший за штурвалом, сумел сам выбраться из кабины, - продолжает источник. - В момент, когда самолет перевернулся, он был пристегнут. Несущая конструкция самолета не была повреждена. Поэтому мужчина отделался лишь ушибами и сумел самостоятельно вылезти еще до того, как к месту инцидента прибыли сотрудники аэродрома.

Стоит отметить, что на взлетной площадке «Торбеево-Старт» S7 оказывает коммерческие услуги по подготовке частных пилотов с квалификационной отметкой «самолет с одним двигателем, сухопутный». Теоретическая подготовка длится 140 академических часов. В качестве практики соискатели сертификата должны самостоятельно налетать 35 часов. Стоимость обучение - 985 тысяч до 1,3 млн рублей.