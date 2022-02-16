“МИР” стал лауреатом премии Digital Communication Awards

На этот раз собака украла не только микрофон, но и симпатии жюри

Телерадиокомпания «Мир» стала лауреатом ежегодной премии Digital Communications Awards в номинации “вирусное видео".

Торжественная церемония награждения победителей состоялась во вторник, 15 февраля, в конгресс-центре "Технополис Москва".

Премию Digital Communications Awards уже десятый раз вручают за креатив в продвижении продуктов в медиапространстве, за наиболее значимые достижения в области digital-коммуникаций. Получают ее авторы самых эффективных технологий и проектов.

Проекты телерадиокомпании «Мир» стали именно такими – яркими, креативными и запоминающимися. Их оценили не только зрители, но и профессиональное жюри.

Телерадиокомпания «Мир» стала лучшей в номинации «вирусное видео» с роликом «Собака украла микрофон». Кадры с золотистым ретривером появились в апреле прошлого года. Тогда собака украла микрофон у корреспондента «МИР 24» в прямом эфире, а теперь и симпатии профессионального жюри.

Видео стало самым популярным на YouTube-канале @Mir24, набрав десятки тысяч просмотров за несколько часов. А новость была освещена во многих российских СМИ.

Креативный продюсер МТРК «МИР» Андрей Тельминов: «В этом году Межгосударственной телерадиокомпании «МИР» исполняется 30 лет. При этом мы остаемся в своем языке абсолютно актуальными, современными, и то, что мы делаем по всему миру – оно востребовано. Собственно, это вирусное видео, оно очень показательно, потому что его перепостили, мне кажется, все агентства и показали очень многие телекомпании по всему миру».

«МИР» не первый раз становится лауреатом конкурса, а его уникальные проекты всегда получают особое внимание жюри и зрителей.

Еще два специальных проекта телерадиокомпании «МИР» вошли в шорт-лист конкурса. Это международная акция «Память сердца», посвященная героям Великой Отечественной войны, в которой люди из разных уголков СНГ делятся воспоминаниями о героях своей семьи. И новая акция «МИРа» – «60 лет полет нормальный». Это цикл уникальных познавательных виртуальных экскурсий по местам, где творилась история космической и авиационной отрасли. Онлайн-турне было посвящено 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Вместе с «МИРом» зрители путешествовали, не выходя из дома, по музею космонавтики, планетарию и даже побывали на родине первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.