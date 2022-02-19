Волонтеры поздравят защитников Отечества

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23 февраля Волонтеры Победы в городах России и за рубежом навестят ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и других защитников, чтобы поздравить их с праздников. В благодарность за подвиги добровольцы вручат подарки, устроят концерты под балконами и окажут помощь нуждающимся в бытовых делах.

Например, в Донецке навестят Воробьёву Нину Митрофановну, которой в этом году исполнится 101 год, и подарят ей книгу «Лица Победы», в которой напечатана её биография. Женщина родилась 24 ноября 1921 года в Славянске в семье рабочих, отучилась на фельдшера и была призвана на фронт на следующий же день после объявления войны Германией. Она храбро служила старшей полевой медсестрой в батальоне Красной Армии, обеспечивающем связью штаб фронта.

Не останется один в День защитника Отечества и 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Миркин Абрам Израилевич из Орловской области. Абрам Израилевич был призван в армию в 1940 году и встретил начало войны на артиллерийском полигоне в Ленинграде.

Волонтеры не только лично поздравят героев, но и сопроводят их к памятным местам в Карачаево-Черкесской, Удмуртской Республике, Саратовской, Орловской, Астраханской, Челябинской, Самарской областях, Алтайском крае и Татарстане. Также будут проведены субботники в местах захоронений героев, возложены цветы к братским могилам. Для молодежи к празднику организуют интерактивные мероприятия на патриотическую тематику.

Кроме того, волонтеры передадут ветеранам «Письма Победы», которые писали люди из разных уголков Земли. Все мероприятия пройдут с соблюдением принятых в регионах санитарно-эпидемиологических норм.