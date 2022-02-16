Качество, креативность и перспективы: зарубежные партнеры оценили российский АПК

Российская агропромышленная неделя проходит на «ЭКСПО 2020» в Дубае. Фото: «Агроэкспорт»

С 12 по 24 февраля в Дубае, в рамках «ЭКСПО 2020» проходит Российская агропромышленная неделя. Представители российских, арабских и международных организаций, агропромышленных и торговых компаний обсудили глобальные изменения в различных секторах сельхозпроизводства с учетом идущей ESG-трансформации, усиления пандемических и климатических вызовов, а также недавних и ожидаемых технологических прорывов. Помимо деловой программы гости Всемирной выставки «ЭКСПО-2020» стали участниками гастрономического шоу, а также смогли посетить интерактивную выставку.

Интерактивная выставка в российском павильоне. Фото: «Агроэкспорт»

Всемирная выставка «ЭКСПО–2020», одно из крупнейших международных событий с начала пандемии коронавируса, впервые проходит на территории Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, в этом году площадка принимает рекордное количество гостей – представителей более 190 государств.

Цель России на «ЭКСПО–2020» – показать зарубежным партнерам потенциал и возможности страны в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве. Фото: «Агроэкспорт»

В этих условиях цель России – показать зарубежным партнерам потенциал и возможности страны в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, а также открыть для отечественных компаний дополнительные возможности в расширении торговли аграрной продукцией.

Деловая программа Российской агропромышленной недели, организованной Минсельхозом РФ и Федеральным центром «Агроэкспорт», длилась четыре дня, с 12 по 15 февраля, и была крайне насыщенной: церемония открытия, пленарное заседание, панельная дискуссия, а также серия круглых столов и бизнес-встреч представителей отечественных компаний и отраслевых союзов с дистрибьюторами, закупочными компаниями и ритейлерами.

Такое жанровое разнообразие мероприятий обусловлено тем, что страны Ближнего Востока и Африки являются приоритетным направлением для РФ в части расширения экспорта. К примеру, за 2021 год из России в страны Персидского залива было поставлено товаров АПК на сумму порядка $900 млн. В дальнейшем экспортные перспективы оцениваются еще шире.

Потенциал поставок в государства Персидского залива к 2030 году оценивается почти в $3 млрд. Фото: «Агроэкспорт»

«Потенциал поставок в государства Персидского залива к 2030 году мы оцениваем почти в $3 млрд. Крупнейшими покупателями останутся Саудовская Аравия и ОАЭ. Значимые объемы будут идти в Ирак, Катар, Оман и Кувейт. Важным направлением будет Иран, который уже превратился в крупного покупателя российского подсолнечного масла и зерновых. В то же время поставки будут зависеть от урожая в этой стране и поэтому подвержены колебаниям от сезона к сезону», – поделился своим прогнозом руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов.

Он также подчеркнул, что одним из ключевых драйверов роста российского экспорта могут стать поставки халяльной продукции, которая очень востребована в странах региона. Прежде всего речь идет о мясной и молочной продукции, а также о кондитерских изделиях.

С этим тезисом согласились и зарубежные партнеры. В частности, гендиректор Tamimi Markets, одной из наиболее быстрорастущих сетей супермаркетов Саудовской Аравии, Бобби Раджендран отметил, что хоть на данный момент доля российского импорта в розничной торговле крайне мала (1,2%), в этом направлении наблюдаются позитивные тенденции и возможности для роста. Так, за последние четыре года РФ увеличила объемы экспорта в регионе в 4,5 раза.

Перспективным направлением для сотрудничества также могут стать взаимные инвестиции в АПК между Россией и государствами Ближнего Востока, с этим мнением согласилось большинство участников панельной дискуссии «Россия – Страны Персидского Залива: потенциал инвестиционного сотрудничества». За последние годы между отечественными компаниями и инвесторами из Кувейта, ОАЭ уже состоялось несколько крупных сделок. Кроме того, около 60 инвестиционных проектов в РФ ориентированы на Ближний Восток.

Среди аспектов, которые необходимо урегулировать для наращивания объемов партнерства, участники круглого стола «Ритейл завтрашнего дня или торговля по новым правилам» выделили, во-первых, необходимость расширения ассортимента российской продукции на экспорт в арабские страны, а во-вторых, развитие логистической инфраструктуры для стабильного импорта продукции из РФ.

Помимо возможностей для сотрудничества без внимания экспертов не остались и мировые тренды: расширение ESG-повестки, цифровизация и многие другие. Процессы, происходящие в этих сферах, являются общими для всех участников международного рынка, в связи с чем специалисты из разных стран поделились опытом и предложили свои варианты адаптации АПК к происходящим изменениям.

Выставка AGRO ART MUSEUM в российском павильоне на «ЭКСПО–2020». Фото: «Агроэкспорт»

«В «ЭКСПО–2020» принимают участие 192 страны. На таком внушительном фоне нам предстояло показать потенциальным зарубежным инвесторам и партнерам подлинную мощь России в различных отраслях экономики, в частности, в сельском хозяйстве. В российском национальном павильоне была развернута тематическая выставка AGRO ART MUSEUM. Здесь любой посетитель смог по достоинству оценить историю, масштаб и потенциал сельского хозяйства России через призму шедевров великих русских художников XIX-XX вв. Кроме того, участники и гости имели уникальную возможность попробовать и оценить поистине высокую русскую кухню на гастро-шоу Explore Russian Cuisine.

Гастро-шоу Explore Russian Cuisine. Фото: «Агроэкспорт»

Кстати, блюда шеф-поваров с мировым именем по специально разработанным для этого события рецептам приготовлены из лучших продуктов исключительно отечественного производства. Уверен, что Российская аграрная неделя запомнится надолго не только гостям, но в том числе нашим нынешним и будущим деловым партнерам», – подытожил начальник Управления стратегических коммуникаций и продвижения продукции АПК Федерального центра «Агроэкспорт» Андрей Кучеров.