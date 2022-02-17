В цеху по производству гробов нашли тело мужчины

Что именно Сергей делал ночью на территории цеха по производству гробов - неизвестно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 16 февраля, ранним утром в полицию подмосковного Сергиева Посада поступил странный вызов. Оперативникам позвонил человек, сообщивший, что в одном из производственных корпусов на Московском шоссе, в цеху по производству гробов, он нашел тело неизвестного мужчины. Прибывшие на место оперативники установили личность скончавшегося: им оказался безработный гражданин Украины, 50-летний Сергей В.* Тело мужчины лежало на кровати в бытовке.

«При осмотре тела скончавшегося 50-летнего Сергея В.* полицейские зафиксировали у мужчины рассечение левой брови. Связана ли травма со смертью мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. На момент обнаружения, давность смерти составила около 4 часов, а значит, мужчина скончался поздней ночью. Что именно Сергей делал ночью на территории цеха по производству гробов - неизвестно», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося. Результаты медицинской экспертизы установят точные причины смерти мужчины и помогут оперативникам разобраться в случившемся в подмосковном цеху.

*Имя и фамилия изменены

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