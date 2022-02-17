Минобороны продемонстрировало возвращение с учений боевой техники по Крымскому мосту

Подразделения Южного военного округа совершают марши в пункты постоянной дислокации

Минобороны России распространило кадры возвращения на материк очередного эшелона с военной техникой подразделений Южного военного округа. На видео он пересекает Крымский мост на пути следования к пунктам постоянной дислокации.

- Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в плановых тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что по прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.

Ранее также сообщалось, что в Вооруженных Силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

В данный момент разнородная группировка из 20 боевых кораблей сил Каспийской флотилии (КФл) вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для участия в плановом командно-штабном учении.

- Экипажам кораблей КФЛ предстоит выполнить учебно-боевые задачи по предназначению в сложных условиях обстановки и действовать по различным вводным, поступающим с командного пункта флотилии, отработать отражение средств воздушного нападения условного противника и ведению учебного морского боя, а также выполнить практические ракетные и артиллерийские стрельбы, - сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Экипажам кораблей КФЛ предстоит выполнить учебно-боевые задачи по предназначению в сложных условиях обстановки Фото: Министерство обороны РФ

Отметим, что в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил России на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. К участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.