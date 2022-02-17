Жилье без рисков: как безопасно купить квартиру в новостройке

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О нюансах системы рассказывает директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

- Как сейчас работает долевое строительство? Какие изменения произошли в этой сфере за последние годы?

- Еще 10 лет назад покупка квартиры в строящемся доме была сопряжена с определенными рисками. Нередки были случаи, когда застройщик не мог завершить строительство, а покупатель, заплативший за квартиру полную стоимость, оказывался и без жилья, и без денежных средств. А в некоторых случаях ипотечные заемщики еще и оставались с долгом перед банком. Фактически не существовало четких механизмов, которые могли бы гарантировать права участников долевого строительства.

На сегодняшний день такие механизмы созданы. Они позволяют надежно защищать дольщиков на всех этапах строительства: от момента подписания договора долевого участия (ДДУ) до передачи квартиры покупателю.

До 2019 года чаще всего дольщики переводили все денежные средства напрямую застройщику, который распоряжался ими по своему усмотрению. По действующим правилам денежные средства направляются на специальный банковский счет (счет эскроу), где сохраняются до окончания строительства. Они остаются неприкосновенными вплоть до передачи готовой квартиры покупателю.

Если застройщик не справляется с проектом или нарушает условия ДДУ, дольщик получает право забрать все денежные средства со счета эскроу.

- Расскажите подробнее об эскроу-счетах? Как они работают?

- Эскроу-счета – это банковские счета, которые открываются в банке специально для покупки квартиры по договору долевого строительства. Дольщик переводит на счет денежную сумму в размере стоимости жилья, а застройщик получает ее только после того, как дом будет достроен, а квартира – передана покупателю.

Если же с девелопером что-то случится, например, он будет признан банкротом, то средства будут возвращены со счета-эскроу на обычный счет дольщика.

Большинство домов начиная с 2019 года строится именно с использованием счетов-эскроу, поскольку такое правило установлено для застройщиков законом.

Количество строящихся домов в России по состоянию на февраль 2022 года:

- Существуют ли какие-то механизмы защиты дольщиков от банкротства банка, в котором открыт эскроу-счет?

- Как и обычные вклады по депозитам, эскроу-счета застрахованы Агентством по страхованию вкладов. При банкротстве финансовой организации агентство вернет 100% суммы, но не более 10 млн рублей.

- Что нужно учесть при покупке жилья в строящемся доме?

- Чтобы безопасно купить квартиру в новостройке, в первую очередь нужно внимательно подойти к выбору строительной компании. Еще до визита в офис застройщика стоит изучить его сайт, убедиться в отсутствии негативных публикаций в СМИ и социальных сетях. Имеет смысл проверить, не находятся ли его проекты в Едином реестре проблемных объектов, а также не подавал ли он документы на банкротство.

Еще один сервис, который может помочь в проверке застройщика, – это портал наш.дом.рф. На этом сайте все застройщики в обязательном порядке публикуют всю проектную документацию по каждому строящемуся дому, а также фотографии хода строительства. Это официальный ресурс, который действует на базе Единой информационной системы жилищного строительства.

После того, как выбор компании завершен, необходимо подробно прочитать ДДУ. Это ключевой документ, который определяет все параметры сделки. Он в обязательном порядке должен содержать характеристики приобретаемого жилья, включая площадь квартиры, адрес, этажность, используемые материалы. В договоре должна быть прописана дата передачи жилья, стоимость квартиры, а также порядок ее уплаты – именно в этом разделе должно содержаться упоминание эскроу-счета.

- Возможно ли заключение договора ДДУ без счета эскроу?

- Подавляющее большинство проектов сейчас реализуются с использованием эскроу-счетов, но существуют некоторые исключения. Если застройщик начал привлекать средства граждан до 1 июля 2019 года, он может продолжать строительство по старым правилам. При этом такие дома должны соответствовать некоторым критериям. Во-первых, они должны быть построены не менее чем на 30%, во-вторых, дольщикам должно быть продано не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

Узнать подробнее об особенностях долевого строительства можно на информационном портале спроси.дом.рф или по телефону горячей линии 8 800 775 11 22.