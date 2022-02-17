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Общество17 февраля 2022 8:45

Архангельская область начнет оплачивать расходы онкобольных детей на проезд и компенсировать жителям затраты на газификацию

Парламентарии региона одобрили социальные инициативы губернатора Александра Цыбульского
Ксения БОГДАНОВА
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Архангельские депутаты одобрили социальные инициативы губернатора Александра Цыбульского, направленные на поддержку северян. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области/К. Иодас.

Архангельские депутаты одобрили социальные инициативы губернатора Александра Цыбульского, направленные на поддержку северян. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области/К. Иодас.

Областное собрание депутатов Архангельской области 16 февраля одобрило сразу несколько социальных инициатив, предложенных губернатором региона Александром Цыбульским. Среди законопроектов, разработанных по инициативе главы Поморья, – оплата проезда онкобольных детей до места лечения и обратно, компенсация жителям области затрат на газификацию, а также помощь детям-сиротам в приобретении жилья.

Компенсировать стоимость проезда детей с онкологическими заболеваниями до места лечения и обследования в Поморье начнут уже с 1 апреля этого года. Сейчас такой мерой поддержки в регионе могут воспользоваться около 200 семей. Проезд будет оплачиваться не только ребенку, но и его законному представителю. Родители с онкобольными детьми могут обратиться за помощью как в областную детскую клиническую больницу имени Выжлецова, так и в любой специализированный федеральный центр в других регионах страны (если у них будет направление от врачей областной больницы). В любом случае проезд до места лечения в Архангельске или в другом городе России будет оплачен из бюджета региона. При этом не имеет значения, каким именно видом общественного транспорта воспользуются получатели льготы.

Если билеты юному пациенту и его законному представителю были куплены до областного центра и обратно, денежная выплата будет осуществляться автоматически. Поездка в клиники, расположенные в других регионах России, будет компенсироваться исходя из ее фактической стоимости. Для этого после возвращения родителям ребенка необходимо будет обратиться в органы соцзащиты. По предварительным оценкам, расходы областного бюджета на эти цели в 2022 году могут составить около 1,1 миллиона рублей.

Еще одна инициатива, предложенная Александром Цыбульским и одобренная областными парламентариями, поможет провести газ в дома пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Законопроект вводит компенсацию на газификацию индивидуальных домов для отдельных категорий граждан. В этот список вошли получатели ежемесячного пособия на ребенка, многодетные семьи, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, пенсионеры, получающие региональную социальную доплату, ветераны труда, труженики тыла, люди, пострадавшие от политических репрессий, а также одиноко проживающие неработающие пенсионеры 70-80 лет. Жители региона, попадающие под эту льготу, смогут возместить свои затраты на проектирование и строительство газопровода на участке, а также на покупку и установку газоиспользующего оборудования, включая счетчики газа. Из областного бюджета им компенсируют 50 процентов понесенных расходов в сумме до 75 тысяч рублей.

Три законопроекта, разработанных по предложению главы региона, были рассмотрены на февральской сессии Областного собрания депутатов. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области/К. Иодас.

Три законопроекта, разработанных по предложению главы региона, были рассмотрены на февральской сессии Областного собрания депутатов. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области/К. Иодас.

- Определено довольно много категорий граждан, которые смогут получить компенсацию, - подчеркнул министр труда, занятости и социального развития региона Сергей Свиридов. - Мы провели анализ, сейчас средняя стоимость подключения газа по области составляет 150 тысяч рублей. С учетом этой суммы предусмотрена льгота в виде возмещения половины стоимости подключения газа в индивидуальных жилых домах.

Под эту меру поддержки в 2022 году в областном бюджете закладывается около 100 миллионов рублей, а в 2023 и 2024 годах – по 60,6 миллиона рублей ежегодно. По прогнозам, в этом году компенсацией воспользуются более 1300 жителей региона. До 2030 года в регионе планируется газифицировать 276 населенных пунктов.

Третий социальный законопроект, одобренный депутатами Областного собрания, касается мер поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 23-летнего возраста они смогут приобретать жилье с использованием государственного жилищного сертификата (при неисполнении в отношении них судебных решений по обеспечению жильем). Денежная выплата по сертификату составит 2 миллиона 316 тысяч рублей. Этой суммы достаточно для приобретения жилого помещения площадью 33 квадратных метра. Действовать сертификат будет в течение полугода после получения.

- Сертификат - удобный вариант решения вопроса, - считает депутат областного Собрания депутатов Татьяна Седунова. - Это позволит жителям области, относящимся к категории детей-сирот, приобрести жилье. В первоочередном порядке будут исполнены решения судов в отношении тех, кто давно ждет своей очереди. В Архангельской области строится много домов. Думаю, что этой мерой воспользуются многие.

В первую очередь сертификаты получат дети-сироты, решения судов о выделении жилья которым были вынесены с 2014 по 2017 годы. На эти цели будет направлено 156,9 миллиона рублей. Еще более 300 миллионов рублей областной бюджет выделит в течение последующих двух лет для исполнения решений судов, вступивших в силу с 2018 по 2021 годы.

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