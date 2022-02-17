Рынок ритуальных услуг наконец-то избавят от мошенников и нелегалов?

Жалоб на «черных похоронных агентов» и многочисленные фирмочки-однодневки «Рога и копыта», которые оказывают ритуальные услуги, в любом регионе России - выше крыши. Отморозки рвут на части людей, которые находятся в шоковом состоянии после потери близкого, навязывают им кучу ненужных дополнительных услуг, задирая цены в 4-5 раз больше рыночной, вымогая деньги даже при выдаче тела из морга… Вот только всерьез за этих мошенников правоохранительные органы берутся только в самых крайних случаях. Например, в мае 2020 года прямо во дворе жилого дома на юге Москвы произошла перестрелка между двумя группировками «черных похоронщиков». Выяснилось, что схлестнулись два филиала одной и той же фирмы. «Центральный офис» провел аудит своего подразделения и выяснил, что коллеги воруют из кассы миллионами. И вот тут всплыла история с огромными суммами черного нала и покупкой сведений о скончавшихся горожанах у сотрудников полиции. По факту получается - копнули один раз и вскрыли среднестатистический бардак целой отрасли. А не случись перестрелка - и никаких уголовных дел не было бы.

Впрочем, эксперты объясняют: сегодня у полиции нет законных возможностей наведения порядка на рынке ритуальных услуг. Потому что в Федеральном законе «О погребении и похоронном деле», написанном в далеко 1996 году, с ограничениями проблема. В этот бизнес может зайти любая фирма и задирать цены по прайсу «на глазок», оценивая платежеспособность клиента исключительно по одежке его родственников. Дикий рынок!

Очевидно, что все это давно пора менять. Сейчас в Госдуме готовят законопроект с большим количеством важных поправок, которые уже давно нужно внести в ФЗ. На этой неделе документ обсудили на круглом столе в пресс-центре «Парламентской газеты» - с участием депутатов Государственной думы.

«МНОГИЕ НОРМЫ УЖЕ УСТАРЕЛИ»

- Сейчас отрасль регулируется законом, который был написан четверть века назад. Безусловно, очень многие нормы уже устарели, - объясняет заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. - Например, там написано, что организацией похорон могут заниматься только муниципальные организации. Но мы видим, что это уже давно не так. В то же время в законе много пробелов. Например, не сформированы требования к компаниям, которые работают на рынке. Непонятно, как формируются цены на услуги, как ведется учет за захоронениями на кладбищах.

Стоит отметить, что в раньше уже были две попытки внести законопроекты, подготовленные разными ведомствами, в Госдуму. Но до рассмотрения они так и не дошли. И остается только гадать почему - то ли документы были недостаточно хороши, то ли и впрямь существует у «похоронной мафии» сильное лобби?

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отмечает, что просьбы навести в похоронной отрасли порядок приходят из всех регионов.

Причем, мошенники работают не только, что называется, очно, но и через интернет. Попробуйте вбить в поисковике слово «Ритуал». Так называется официальная московская городская служба, которая помогает гражданам проводить в последний путь близких. Но в поисковике сверху вылезут фирмы, которые лишь маскируются под легальный ГБУ «Ритуал». Они, чтобы обмануть потенциальных клиентов и выдать себя за «официалов», используют в оформлении герб города и даже порой называются так же. На их сайтах написано: ГУП «Ритуал». Фокус в том, что расшифровка написана мелкими буквами: городское управляющее предприятие. В то время как настоящие ГУПы - это государственные унитарные предприятия. Так что формально никакого нарушения нет. Еще варианты названий частников, которые пытаются выдать себя за городские службы - Мосгорритуал, Городская ритуальная служба и так далее.

ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЕНО ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА?

Артем Кирьянов перечислил задачи, которые должен решить законопроект.

Основное, конечно, защита законных прав и интересов родственников умерших. Все процедуры должны быть простыми и защищенными от мошенников.

Отдельной строкой - цифровизация.

К слову, еще в 2017 году Владимир Путин поручил правительству распространить московский опыт «единого окна» похоронных услуг на всю Россию, создать единую систему инвентаризации мест захоронений. Но это до сих пор не сделано.

- По оценкам экспертов, у нас по регионам до 30% мест захоронений - нелегальные или полулегальные, - говорит депутат Кирьянов. - Например, пятьдесят лет назад был субъект местного самоуправления, при котором было кладбище, а сейчас там никто не живет, но кладбище все равно есть. Даже если оно заброшенное, это не значит, что там нет новых захоронений. Находятся люди, которые это все делают незаконно. У муниципалитетов сейчас нет ни возможностей, ни денег, чтобы ухаживать за кладбищами. Нужно четко разграничить зоны ответственности.

ЗА ТОРГОВЛЮ ЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ - УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА?

Много, конечно, говорится и о защите личных данных. Не секрет, что адреса и ФИО только что умершего человека медики и сотрудники правоохранительных органов сразу же пересылают черным агентам. А те уже штурмуют квартиры родственников покойных. За каждого «клиента» похоронная мафия платит 10-20 тысяч рублей. Потому что «фирма» потом людям такие цены накрутит, что любая взятка отобьется с лихвой. А наказание за продажу личных данных, прописанное в КоАП - от 3 до 5 тысяч рублей. Смешно!

- Вносятся поправки в КоАП, которые ужесточат наказание за такое, - говорит Светлана Разворотнева. - Более того, в законопроекте есть предложение - представителям похоронных организаций запрещено самим выходить на контакт с родственниками усопшего. Только по желанию самого родственника и только в специальном месте - похоронном бюро. Либо через электронную почту человек может сам сделать запрос на заключение контракта. И только после этого ему можно предлагать услуги, выставлять прайс-листы.

- Я бы предложил ввести уголовное наказание за слив информации - со стороны работников системы здравоохранения, правоохранительных органов, МЧС и так далее, - дополняет коллегу Артем Кирьянов. - Даже сам факт наличия такого наказания в УК резко снизит желание людей идти на такие нарушения.

НУЖЕН ОРГАН, КУРИРУЮЩИЙ ОТРАСЛЬ

Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева отмечает, что организация принимала участие в работе над предыдущими законопроектами - в 2014 и в 2017 годах.

- На федеральном уровне нужно создать орган, который будет курировать отрасль. Это важно для обсуждения последующих и сегодняшних текущих задач. Правила по работе в отрасли и сейчас существуют. Но они носят лишь рекомендательный характер. Поэтому и нужно прописать в законе общий список требований и правил. Я бы задачи, стоящие перед законопроектом, сформулировала так: государственные гарантии по захоронению людей, качественное оказание ритуальных услуг, создание удобных условий для развития отрасли в России. Законопослушные предприятия заинтересованы в том, чтобы убрать с рынка нелегалов.

При этом благодаря новому законопроекту ценообразование на рынке ритуальных услуг и товаров должно наконец-то стать прозрачным и понятным. Минимальную стоимость будут утверждать на уровне субъектов РФ или муниципалитета - в зависимости от решения в каждом конкретном регионе.

- Должен быть создан реестр организаций, которым разрешено работать на рынке. Также в этом реестре должно быть не только название организации, но и стоимость ее услуг. Чтобы человек мог с холодной головой изучить информацию без воздействия со стороны агентов. Кроме того, в каждом регионе должен быть список организаций, у которых разрешение на осуществление такой деятельности отобрано за нарушения.

Среди пунктов, без которых вычистить эти авгиевы конюшни ритуальщиков-аферистов в виде фирм-однодневок невозможно - четкие требования к предприятиям, работающим на этом рынке. У них должны быть качественная материально-техническая база и квалифицированный персонал. А сейчас войти в этот бизнес и работать на законных основаниях может любой прощелыга, имеющий номинальный офис и нанявший несколько беспринципных отморозков-агентов.