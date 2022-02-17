«Не хотят, чтобы жена тратила деньги на ерунду»: Все больше мужчин в России отказываются от подарков на 23 февраля

Все больше мужчин в России отказываются от подарков на 23 февраля
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«Сегодня ходили с женой в магазин за продуктами. Купил себе пару носков, дезодорант и пену для бритья. Шах и мат, любимая!»
Подобные полушуточные-полусерьезные откровения появляются в соцсетях все чаще. Ну устал сильный пол от носков и мыльно-рыльных принадлежностей в свой единственный в году мужской день! Причем, некоторые до того замучились получать банальности, что вовсе заявляют, что им на 23 февраля ничего дарить не нужно.
И таких людей все больше. Если В 2020-м и 2021-м подобных «аскетов» было по 6%, в этом году - уже 15%! Это выяснили аналитики компании SuperJob, которые каждый год в феврале обращаются к полутора тысячам мужиков с оригинальным вопросом: «Что бы вы хотели получить в подарок на 23-е?»
После варианта «Ничего» второй по популярности ответ - деньги. А на третьем месте вечные, но нематериальные ценности: любовь, забота и внимание. Вот, значит, чего на самом деле не хватает современным мужчинам!
В результате вожделенное «Ничего» каждый четвертый и получает. А классические носки и трусы - лишь каждый седьмой.
- Денег у людей все меньше и мужчины не хотят, чтобы жена их тратила на всякую ерунду. Отсюда и нежелание получать подарки, - комментирует результаты опроса клинический психолог Ирина Коржаева. - Но, конечно, верить им нельзя! Все любят подарки и расстроятся, если ничего не получат.
По словам психолога, одна из главных причин такой апатии к презентам - нежелание получать что-то ненужное вместо действительно важных вещей. Отсюда вывод: мужики, говорите честно, чего вы на самом деле хотите! Да, сюрприза не будет, но подарок точно вас не расстроит.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Что бы вы хотели получить в подарок на 23 Февраля?
Ничего - 15%
Деньги - 13%
Любовь, заботу и внимание - 8%
Одежду, аксессуары - 7%
Мне все равно - 6%
Технику, телефон - 5%
Автомобиль, мотоцикл - 4%
Оружие (нож, охотничье ружье) - 3%
Здоровье - 3%
Отдых, путешествие - 3%
Книгу, курс обучения - 2%
Билеты в кино - 1%
Другое (алкоголь, недвижимость, парфюмерию, косметику, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, домашнее животное и т. д.) - 17%
Затрудняюсь ответить - 13%
Что вам обычно дарят на День защитника Отечества?
Ничего - 23%
Одежду, аксессуары (носки, белье, футболки) - 15%
Парфюмерию, косметику - 11%
Любовь, заботу, внимание - 7%
Всякую ерунду - 5%
Деньги - 4%
Бритвенные принадлежности - 4%
Алкоголь - 2%
Сувениры - 2%
Другое (еду, технику, ужин, кружку, автомобильные аксессуары, книги, и т. д.) - 13%
Затрудняюсь ответить — 15%
По данным SuperJob. Опрошено 1600 мужчин старше 18 лет.
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