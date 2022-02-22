Премьера «Сирийской сонаты»: фильм про секретный спецназ Минобороны и любовь. В кадре Гоша Куценко воюет с террористами под классическую музыку

Кадр из фильма «Сирийская соната»

23 февраля на Первом канале премьера картины Олега Погодина «Сирийская соната». В День защитника Отечества здесь же традиционно показывают легендарный советский фильм «Офицеры». Телепремьера в такую «сильную» дату прочит новинке большое будущее.

О чем фильм

Действие происходит в наши дни. Филармонический оркестр летит в Сирию с концертом. Вместе с ними журналист Татьяна Стебельцова (Елена Север). Ранее она была военкором, но попала в плен к террористам на Кавказе. После освобождения Стебельцова сменила профессиональные темы и начала снимать сюжеты о культуре.

Концерт в Сирии сорван нападением террористов. Они берут в плен оркестр и требуют освободить одного из своих командиров. Улизнуть от группировки смогли только Стебельцова и дирижер оркестра (Константин Лавроненко). У мужчины неоднозначная репутация ловеласа и зазнавшегося гения. Пока журналист и музыкант пытаются выжить в наводненным террористами отеле, на помощь уже движется отряд Сил специальных операций (ССО).

КАК ПРЕВРАТИТЬ КРЫМ В СИРИЮ

— Какая была реакция фокус-группы после просмотра картины?

— Изначально мы снимали для кинотеатров, потом решили ориентироваться на телепоказы и стриминговые платформы. Материала у нас было много, хватило бы на две серии. Первая версия монтажа была более серьезной, менее динамичной. Такой, каким привыкло видеть фильмы мое поколение. Но потом мы сократили некоторые моменты, у ленты появилась динамика, экшн. Зрителям очень понравилось.

Кадр из фильма «Сирийская соната»

— Премьера намечена на 23 февраля. Фильм действительно по духу соответствует мужскому празднику — поднимает патриотические, военные темы. Но ведь в нем много и про любовь. Может быть, стоило 8 марта провести премьеру?

— Можно было и 14 февраля. В фильме мы поднимаем много проблем — терроризм, любовь, долг и другие. Но мы хотели все показать в равных пропорциях. Кажется, получилось. Мы будем счастливы, если фильм покажут и 23 февраля, и в любой другой праздник.

Каждый продюсер, режиссер мечтает снять такой фильм, чтобы зритель спустя время вспомнил и пересмотрел. Мы с режиссером Олегом Погодиным и рассчитывали сделать такую картину, которую будут показывать на телеэкранах по праздникам.

— Не рано ли осмысливать сирийскую операции? С ее начала прошло менее семь лет. Событие историческое, требует особой дистанции.

— Можно было взять любую страну, где есть проблема терроризма. Нам хотелось поднять эту сложную и актуальную тему. Сирия — это живая история, мы ее современники. Потому что когда обращаешься к далекой истории, это не так задевает зрителя. А когда это рядом, это было недавно — ощущается сильнее. Но при этом мы не берем на себя роль экспертов, не подводим черту, не делаем выводов.

Съемки завершили два года назад, а прорабатывали сценарий, когда спецоперация в Сирии была в самом разгаре. Мы хотели, чтобы действие разворачивалось незадолго после актуальных событий. Итогами спецоперации пусть занимаются историки, а мы говорим о сложной теме терроризма сейчас со зрителем. Ведь терроризм длится дольше, чем семь лет операции в Сирии, о проблеме нужно говорить.

— Чья идея фильма, задумка, сюжет?

— Задумка и сюжет Илья Тилькин — очень известный сценарист, у которого за плечами много сценариев и выдающихся фильмов. Далее мы дорабатывали сценарий вместе с режиссером — развивали задумку.

— Где прошли съемки?

— В Крыму, в Судаке. Очень похожая природа на сирийские пейзажи. Также нужно было найти отель в восточном стиле. Казалось бы — их должно быть много. В действительности оказалось найти антуражную гостиницу было сложно.

Съемки длились месяц. Это был ноябрь, вне турсезона. Мы весь месяц прожили и снимали в этой гостинице. Были нюансы: это же Судак, курортное место. Соответственно вокруг туристическая инфраструктура. Нужно было выбирать ракурсы и большую часть снимали ночью, чтобы лишнего в кадр не попало. Большая операторская работа!

Кадр из фильма «Сирийская соната»

ЛЮДИ ЧЕСТИ

— Кто придумал сочетание классической музыки и боевика в кадре?

— Режиссер Олег Погодин очень любит классическую музыку. Классика дает определенный нерв, настрой. Такая музыка усиливает саспенс в картине. Олег очень гениально сочетал звуки оркестра и то зло, что происходит на экране.

— В фильме показана работа филармонического оркестра. Кто был консультантом?

— По музыкальной части нас консультировал оркестр «Виоланте» и руководитель Показательного оркестра МЧС России — подполковник внутренней службы Антон Кожеватов. Часть музыкантов оркестра участвовала в съемках — так что у нас все по-честному!

— А еще вы одни из первых в России, кто сняли фильм про работу Сил специальных операций. Подразделения, о котором большинство узнали после начала сирийской компании. Как думаете, сами бойцы оценят киношных двойников?

— У нас есть еще один сценарий уже в большей степени посвященный работе ССО. Думаю, мы его реализуем позже. Для этого фильма мы очень много консультировались с действующими бойцом подразделения, который прошел Сирию. Не могу озвучить его имя по понятным причинам.

Если у бойцов ССО будет какой-то отклик в душе после просмотра фильма, мы будем очень счастливы. Ведь из героизм, их служба вдохновили нас отчасти на эти съемки.

— При этом в фильме спецназ показан не просто людьми с автоматами. Есть и человеческое лицо, они праздную Новый год.

— Мы и добивались того, чтобы зритель увидел — за маской живой человек. Просто они выбрали такую профессию. Это люди чести, люди долга. Они превыше всего ставят свою профессию. Сейчас про них мало кто знает и нам очень хотелось немного рассказать о них. Это дань уважения к их службе.

— В середине картины, когда начинается самый экшн, герои очень много говорят о любви. Появляется эта тема. Она органична задумке?

— Эта идея Олега Погодина, именно о том, что любовь спасет мир. Очень часто в жизни бывает, что в кризисных ситуациях люди открывают что-то друг в друге, сближаются. Вроде паника, все кричат. Но ничто человеческое не перестает существовать в этот момент. Тут уместно и о любви подумать. Плюс мы хотели показать и человеческую сторону таких трагедий. Кроме страха за себя и свое будущее, люди переосмысливают свою жизнь.

«ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ СЫГРАТЬ СВОЮ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ»

— В фильме две ведущие темы: терроризм и личностные отношения. Но есть еще одна, которая связана с вашей героиней — психологической травмы. Ведь журналист Стебельцова побывала в плену у бандформирования. Это исключительно характеристика образа или реверанс в сторону актуальной нынче темы?

— Прежде всего это делает ее образ более цельным. Объясняет, почему она такой стала. В тоже время когда она встречает в похожей стрессовой ситуации человека, который ей симпатичен, она начинает оттаивать, меняться.

Но кроме характеристики героини, история про психотравму это еще и попадание в актуальную повестку. Повторюсь, мы закончили съемки два года назад, а задумка была еще раньше. До того как люди начали массово обращаться к психологам. В том числе и на волне постковидного стресса. Несмотря на все сложности, фильм постулирует: любовь и поддержка помогают справиться с психотравмами.

Мы осознанно поднимаем эту тему и рассказываем об этом. Проводим пацифистскую тему — война это зло, терроризм это зло.

Кадр из фильма «Сирийская соната»

— Ваша героиня предстает в нескольких образах: скрывающая свою травму за недружелюбной маской, леди в коктейльном платье, которая переступает через себя и идет на концерт, наконец, роковой Лары Крофт, которая сражается с террористами.

— Образ героини сложный, многогранный. Было непросто это показать. Мы даже хотели, чтобы у нее была короткая мальчишеская стрижка. Начали снимать с париком, но поняли — не то… Я заказала ей платья, одежду. Просчитывала, в каком фасоне удобно бегать, ползать. И везде нужен был тонкий баланс: зритель должен видеть не только пацанку, но и женщину.

Если сравнивать со мной все три образа, в которых показывают героиню, то в жизни я, конечно, девушка в платье. Мне в этом комфортно. Но всегда же хочется сыграть свою полную противоположность. Примерить другую роль, представить себя в сложной ситуации. И потом: в каждом человеке есть немного того, немного другого.

— Гоша Куценко спустя годы комедийных ролей возвращается в амплуа парня с автоматом. Какого Куценко было вернуться в роли человека с оружием?

— Сделал это с огромным удовольствием! Он сразу согласился. В нем сочетание брутальность и романтичная натура: и автомат в руке держит, и в то же время может быть очень лиричным. Его герой мечется между чувствами к бывшей жене и офицерским долгом. Гоша 100% попал в этот образ, он очень органичен в этой роли. Работать с ним очень легко, по-товарищески: он хороший партнер, профессионал.

— Что вынесет зритель, посмотрев «Сирийскую сонату»?

— Мы намеренно сделали финал не в духе шаблонного хеппи-энда. Но все же хочется, чтобы у людей осталось светлое ощущение. В идеале подумать, переосмыслить и, может быть, вернуться спустя некоторое время к этому фильму, посмотреть его уже по-другому. Потому что это кино может затронуть разные уголки души: есть моменты, которые заставляют улыбнуться, а есть над чем поплакать и призадуматься. Весь спектр человеческих эмоций — хочется, чтобы такое ощущения осталось после просмотра «Сирийской сонаты».