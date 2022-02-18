Бюджетные дни рождения: Моргенштерн экономит на Кипре, Толкалина – с вегетарианцами, а мама Ирины Алферовой отметила 100 лет дома

Любовь Толкалина с дочкой Машей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В пандемию все по-разному отмечают семейные праздники. Кто-то изменил привычки и вместо ресторана в целях безопасности собирает проверенный круг друзей дома, а кто-то продолжает встречаться в общественных местах. Рассказываем, как гуляют именинники на этой неделе.

Блогеру и рэперу Моргенштерну 17 февраля исполнилось 24 года. Накануне Алишер с женой Дилярой прилетел на частном самолете из ОАЭ на Кипр. Парочка расположилась на небольшой вилле на побережье. Здесь они в гостях. Локация не случайна – рядом звукозаписывающая студия другого рэпера. Моргенштерн гостит у Элджея, который недавно поселился на Кипре. Вместе работают над новыми треками. Там же отмечают – узким кругом. Шикарный ресторан, угощенья, выпивка – гуляют на чужбине по традиционным русским рецептам. В этому году Моргенштерн погулял не более чем на $1 тысячу. Год назад Алишер отмечал в Москве в своем ресторане: тоже узким кругом – с родней и близкими друзьями. Пока Моргенштерн кочует по заграницам ресторан продолжает работать и приносить прибыль.

Моргенштерн и Элджей на вилле — работают и отмечают. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Номер Моргенштерна и его жены. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актрисе Любови Толкалиной 16 февраля исполнилось 44 года. День был длинным и насыщенным событиями – с утра актриса с подругой отправилась взбодрится в открытый бассейн «Чайка». Любовь неслучайно выбрала такое начало праздничного дня: «В детстве водила сюда дочь Машу». И вот впервые под открытым небом Толкалина поплавала сама. В честь дня рождения для певицы сделали исключение и пустили на дорожки без специально шапочки. Умилила именинницу сама настоящая телеграмма – как весточка из прошлого с поздравлениями: ее прислал ректор ВГИКа. А вечером Любовь Толкалина собрала 20 человек гостей в индийском кафе в центре Москвы – была живая музыка, именинница читала стихи. Из звезд на празднике были замечены – актрисы Ирина Гринева, Екатерина Климова. Дочь именинницы Маша пришла с мужем. Вечеринка прошла в формате квартирника. Место специфическое – обстановка «общая кухня в коммунальной квартире»; вегетарианские блюда; индо-медитационный подход. Вечеринка на 20 человек (с алкоголем) обойдется в бюджетные для звезд 200 тысяч рублей.

Любовь Толкина устроила насыщенный праздник — с утра бассейн, вечером — ресторан. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На вечернике Любовь читала стихи. И носила на голове венок. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Маме актрисы Ирина Алферовой исполнилось 100 лет. Ксения Архиповна раньше отмечала дни рождения с родными в ресторане, а теперь ее 100-летие праздновали дома с родными и близкими. Правнучка нарисовала стенгазету с «круглой» цифрой. Именинница подняла бокал с красным вином и тостом: «Желаю всем жить до 100 лет без старости!» Поздравляли Ксению Архиповну – дочь, зять, внучка, внук, правнучка и другие члены семьи. Внучка именинницы Ксения Алферова поделилась: «Если спросите мою Баму (Ксению Архиповну Алферову) о секрете ее молодости, то она скажет вам, что надо быть добрым человеком и любить людей! Необходимо благодарить за все Бога! За каждый новый день. Любой! У бабушки за сто лет было много потерь и испытаний! Всю жизнь посвятила другим, отдавала всю жизнь, свою любовь, свой талант. Бабушка всегда была светлым человеком, требовательным к себе, в первую очередь. И главное очень добрым человеком! Что позволило ей стать человеком. Это человек века и настоящий человек выглядит именно так. Его большое сердце и светлая душа сверкают в его глазах и греют окружающих!»