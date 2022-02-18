Анекдоты: В «Сколково» вывели породу обиженных, на которых можно возить не только воду

- Живу в трехкомнатной квартире. Из каждого окна у меня прекрасный вид: из гостиной видно кладбище, из спальни видно морг, а из моей комнаты - крематорий. Живи и радуйся, да.
- Ну это же и есть знаменитое: «Тихий зеленый район. Тихие соседи».
* * *
Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные.
* * *
Люди, утверждающие, что их не волнуют мелочи жизни, никогда не спали в спальне с единственным комаром.
* * *
Сделать так, чтобы женщина была всем довольна, на самом деле очень просто. Но очень дорого.
* * *
Не то обидно, что отдельные слуги народа ставят себе золотые унитазы, а то, что даже эти унитазы - импортные...
* * *
Если бы лень была олимпийским видом спорта, то я бы занял 4-е место, чтобы не пришлось лезть на этот пьедестал за медалью.
* * *
- Почему вы ходите в наш фитнес-клуб?
- Муж заставляет. Ему, видите ли, хочется заниматься любовью со стройной девушкой.
- Так это просто замечательно!
- Вы не понимаете. Он делает это, пока я торчу здесь.
* * *
- Мужчина, можете не материться при ребенке?
- Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей машине нацарапал!
* * *
- Почему ты не хочешь купить мне квартиру? В конце концов в моих жилах течет твоя кровь!
- Больной, отстаньте от донора, дайте ему спокойно уйти!
* * *
Бензин дорожает, потому что из-за повышения цен на бензин увеличиваются затраты на его перевозку.
* * *
Женщина, сидящая со мной рядом в самолете, беспрерывно болтает. Ей-богу, ни минуты покоя от нее! Я уже начал жалеть, что женился на ней.
* * *
Такие времена настали, что по-настоящему доброе, умное и интеллигентное лицо можно увидеть только в зеркале.
* * *
От двукратной олимпийской чемпионки по метанию копья ушел муж. Правда, недалеко.
* * *
- Какой-то странный вкус у этого попкорна.
- Это пенопласт…