Анекдоты: В «Сколково» вывели породу обиженных, на которых можно возить не только воду

- Живу в трехкомнатной квартире. Из каждого окна у меня прекрасный вид: из гостиной видно кладбище, из спальни видно морг, а из моей комнаты - крематорий. Живи и радуйся, да.

- Ну это же и есть знаменитое: «Тихий зеленый район. Тихие соседи».

* * *

Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные.

* * *

Люди, утверждающие, что их не волнуют мелочи жизни, никогда не спали в спальне с единственным комаром.

* * *

Сделать так, чтобы женщина была всем довольна, на самом деле очень просто. Но очень дорого.

* * *

Не то обидно, что отдельные слуги народа ставят себе золотые унитазы, а то, что даже эти унитазы - импортные...

* * *

Если бы лень была олимпийским видом спорта, то я бы занял 4-е место, чтобы не пришлось лезть на этот пьедестал за медалью.

* * *

- Почему вы ходите в наш фитнес-клуб?

- Муж заставляет. Ему, видите ли, хочется заниматься любовью со стройной девушкой.

- Так это просто замечательно!

- Вы не понимаете. Он делает это, пока я торчу здесь.

* * *

- Мужчина, можете не материться при ребенке?

- Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей машине нацарапал!

* * *

- Почему ты не хочешь купить мне квартиру? В конце концов в моих жилах течет твоя кровь!

- Больной, отстаньте от донора, дайте ему спокойно уйти!

* * *

Бензин дорожает, потому что из-за повышения цен на бензин увеличиваются затраты на его перевозку.

* * *

Женщина, сидящая со мной рядом в самолете, беспрерывно болтает. Ей-богу, ни минуты покоя от нее! Я уже начал жалеть, что женился на ней.

* * *

Такие времена настали, что по-настоящему доброе, умное и интеллигентное лицо можно увидеть только в зеркале.

* * *

От двукратной олимпийской чемпионки по метанию копья ушел муж. Правда, недалеко.

* * *

- Какой-то странный вкус у этого попкорна.

- Это пенопласт…